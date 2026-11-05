Melendi actuará en Valladolid con su gira ‘Pop Rock Tour’: este día y esta fecha se podrán comprar las entradas

Melendi actuará en Valladolid este próximo 14 de mayo de 2027 con su gira ‘Pop Rock Tour’, tras anunciar hoy las nuevas fechas de la segunda etapa de su recorrido por España.

El concierto va a tener lugar en el recinto ‘Pingüinos Arena’ con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, coincidiendo con la programación de actividades de las fiestas de San Pedro Regalado.

Las entradas se pondrán a la venta este viernes, 6 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, a través de la página web oficial del artista: melendioficial.com/conciertos.

El anuncio de esta nueva etapa llega tras la gran acogida de la gira en 2026, que comenzó el pasado 2 de octubre en Granada y ha programado 19 conciertos en nueve ciudades españolas, con numerosas fechas que han colgado el cartel de entradas agotadas.

La respuesta del público ha impulsado la continuidad de un recorrido musical que suma nuevas citas en España y que se complementa con los conciertos ya anunciados en Latinoamérica.

Con ‘Pop Rock Tour’, Melendi presenta en directo su duodécimo álbum de estudio, ‘Pop Rock’, publicado el pasado mes de mayo.

El espectáculo apuesta por un sonido en el que las guitarras y la banda adquieren un papel protagonista, combinando las nuevas canciones con algunos de los grandes éxitos que han marcado sus más de veinte años de trayectoria.

El repertorio propone un recorrido por las diferentes etapas musicales del artista y conecta con seguidores de distintas generaciones. Con este trabajo, Melendi recupera parte del sonido de sus primeros discos, incorporando también la evolución musical desarrollada a lo largo de su carrera.

La nueva gira toma el relevo de ‘20 años Sin Noticias’, con la que el cantante celebró sus dos décadas en la música y reunió a más de un millón de espectadores en todo el mundo, más de 700.000 de ellos en España y que fue un éxito en Valladolid el pasado 31 de mayo de 2024, con más de 20.000 asistentes.