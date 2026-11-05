Javier, albañil y dueño de una empresa en un pueblo, con 44 años: “Un 80 % de los ingresos se me va en gastos cada mes”

Javier Jiménez Rodríguez es un vallisoletano de 44 años, que desde los 16 está trabajando como albañil. Acumula una experiencia de 28 años en la profesión y decidió hace 14 primaveras crear su propia empresa de construcción.

El de El Carpio (Valladolid) está al mando de Construcciones y Reformas JJ C.B. Se ubica en la localidad en la que nació y en la que ha vivido siempre. Cuenta con 15 empleados.

“Unos meses entra más dinero y otros menos. Hay que trabajar duro para vivir bien de ello. Un 80 % de los ingresos se me va en gastos cada mes”, asegura nuestro entrevistado.

Conocemos su historia al detalle y también los problemas que se encuentra, en el día a día, relativos a la vivienda y dentro del mundo de la construcción.

La vida de Javier

“Me defino como una persona seria, tranquila. Muy amigo de mis amigos. También como un trabajador nato. Me gusta poner mi empeño en que todo salga bien”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Javier Jiménez Rodríguez.

Amante de salir a pasear y del pádel, nuestro entrevistado nació hace 44 años en El Carpio (Valladolid) y lleva toda la vida viviendo allí.

Completó los estudios de EGB y pronto, con solo 16 años, se adentró en el mundo de la construcción para trabajar como albañil. Cuenta con 28 años de experiencia en la profesión y ahora es, además, el dueño de su propia empresa.

“Llevo desde que nací, un total de 44 años, viviendo en El Carpio. Es un pueblo tranquilo. Íbamos al colegio los fines de semana y llevaba una vida sencilla cuando tenía una corta edad. No recuerdo lo que quería ser de mayor de pequeño. No lo tenía claro”, añade.

Sin embargo, fue pronto cuando se introdujo en el mundo de la construcción para trabajar como albañil.

Albañil y su empresa

“Cuando acabé la escuela en el pueblo comencé a trabajar en el mundo de la construcción. Tenía un tío que era albañil y ahí empecé. Mi tío Calixto contaba con una empresa dedicada a la construcción y yo he seguido sus pasos y ejemplo”, añade.

Nuestro entrevistado confiesa que estuvo “14 años trabajando con su tío” en la empresa de Cervillego de la Cruz y que “después creó la suya propia” cuando había soplado las 30 velas.

“Soy dueño de mi empresa, de Construcciones y Reformas JJ C.B. Está ubicada en El Carpio también. Nos dedicamos a hacer viviendas y reformas por la zona de Medina del Campo y alrededores”, nos explica nuestro entrevistado.

En su empresa cuenta con un total de 15 trabajadores, más o menos, con los que Javier asegura “estar muy contento”, a los que hay que sumar los electricistas, fontaneros y demás que dan también cobertura a la empresa.

“En los últimos años el trabajo ha subido. Estamos haciendo cuatro viviendas al año más las respectivas reformas a lo largo y ancho de la provincia de Valladolid”, explica nuestro protagonista.

Problemas, ingresos y gastos

“El problema de la vivienda está creciendo por la falta de mano de obra cualificada. Planificaría una escuela para formar a trabajadores que se quieran dedicar a la construcción desde jóvenes. La mano de obra se encarece y también los materiales. Eso es lo complicado”, añade.

Pese a contar con un grupo de 15 profesionales en su empresa con los que está “muy contento”, Javier no duda en apuntar que “hacen falta profesionales” y apunta que él “se ha formado a lo largo de todos estos años con muy buenos” que “se van jubilando y no encuentran reemplazo”.

“Unos meses entra más dinero y otros menos. Hay que trabajar duro para vivir bien de ello. Un 80 % de los ingresos se me va en gastos cada mes. Entre Seguridad Social, impuestos y materiales. Es inimaginable contabilizar todos los impuestos que hay en la actualidad”, añade el profesional de la construcción.

Javier indica que “en la actualidad puede vivir de su negocio”.

Futuro y jóvenes

“El futuro lo veo oscuro porque se va jubilando gente y no hay nueva. Los jóvenes no quieren trabajar en la construcción. Hay que hacer hincapié en esto para que se animen”, señala el de El Carpio.

Javier añade, sobre los jóvenes y el mundo de la construcción que “prefieren trabajar en fábricas más que en un trabajo al aire libre como el de la construcción”, pero los anima a probar.

El objetivo y el deseo de nuestro protagonista pasan por “seguir como estoy”. Únicamente quiere poder seguir viviendo de su esfuerzo y trabajo y de una empresa que cuenta ya con 14 años de historia.