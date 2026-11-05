Gamarra defiende que el PP sentó a Koldo en el banquillo: “Ahora está condenado a más de 19 años de cárcel”

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, acompañada por el presidente provincial Conrado Íscar y los candidatos del PP de Valladolid, ha mantenido un encuentro con representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en la ciudad del Pisuerga.

Antes de la reunión, Gamarra se ha referido a la actualidad y ha cargado, primero contra Óscar Puente y también contra José Luis Ábalos y se ha referido también a Koldo García.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, defendió hoy que los ‘populares’ “sentaron a Koldo García en el banquillo”, para el que pidieron 30 años de prisión como parte de la acusación particular, y “ahora está condenado a más de 19 años de cárcel porque es un delincuente”, mientras que el PSOE “lo sentó en el Consejo de Administración de Renfe”.

“Hoy escucho a los socialistas decir que no somos lo mismo. Efectivamente, no somos lo mismo”, explicó Gamarra, en respuesta a los audios de García en los que asegura que acordó con el abogado del PP la recepción de dinero a cambio de información para hacer caer a Sánchez.

Sobre Puente y Ábalos

“Hay una realidad, Óscar Puente y José Luis Ábalos, nunca debieron de llegar a ser ministros de Fomento del Gobierno de España. Por razones distintas que confluyen en que, al final, tras ocho años, los españoles vemos cómo, por ejemplo, un sistema ferroviario que era la envidia del mundo se ha convertido en algo en el que muchos ciudadanos no se sienten seguros”, ha señalado.

Gamarra ha añadido que “se ha dejado de invertir y actuar” porque “en una primera etapa se dedicaron a robar y en la segunda a tuitear e insultar” pero “no a gestionar y trabajar en algo que ha tenido consecuencias”.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha apuntado que ahora el PSOE presenta la dimisión de Óscar Puente “como un ejemplo” cuando su gestión “no es ejemplo para nada” y ha animado a que el 29 de noviembre los vallisoletanos tengan la capacidad para que “estar al frente de un ministerio no sea una diversión sino un servicio público”.

“Que los ministerios estén ocupados por gente seria, capaz, gestores con experiencia en esas materias para evitar lo que ha ocurrido, pero, sobre todo, para reconstruir España desde el sistema de infraestructuras”, ha explicado.

Gamarra ha incidido en que Óscar Puente “no es ejemplo de nada” y “su dimisión es superioridad moral” y “la consecuencia de dos accidentes trágicos en un solo año” que “tienen que ver con el abandono de las infraestructuras”.

“Se ha gobernado estos ocho años pensando en robar desde el ministerio de Fomento. Hoy hemos visto nuevas actuaciones por parte de la UCO. O de divertirse y atacar al adversario político, al juez o a toda persona que tuviera una posición contraria al Gobierno”, ha explicado Gamarra.

Una frivolidad que “se censura” y que ha llamado a “cambiar en las urnas” para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente de un Gobierno “serio, con rigor y para la gestión con experiencia para poner en marcha este país” y que “los servicios públicos funcionen”.

“Por mucho que lo quieran ocultar, el 29 de noviembre, en las candidaturas del PSOE estará el nombre de Óscar Puente. Se presenta a estas elecciones. El que es el segundo responsable de todo lo que ha pasado en el país en cuestión de infraestructuras que se ha cobrado 116 vidas. Esto no puede olvidarse. El máximo responsable es Pedro Sánchez”, ha añadido.

Todo para asegurar que a Óscar Puente “lo han dimitido las encuestas” y que el “próximo 29 de noviembre los españoles tenemos la oportunidad de dimitir a Pedro Sánchez con las urnas”.

Encuentro

Sobre el encuentro con representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ha lanzado un mensaje claro por parte del Partido Popular es claro porque “ha llegado el momento de proteger a quienes nos protegen” ante el “abandono de ocho años”.

“Un abandono y un desprecio que pudimos ver la semana pasada, cuando eran desalojados del Ministerio del Interior bajo amenazas de expedientes. Eso se hacía con representantes de policías y guardias civiles de nuestro país. Solo reivindicaban su puesto como profesión de riesgo”, ha señalado Gamarra.

Ha apuntado que “mientras a ellos se les desalojaba” a los que “estaban en Sol sin ningún tipo de autorización se les permitía estar”.

“Hay que poner orden y mantener unas normas comunes. El PP tiene con ellos un compromiso firme de Feijóo de protegerlos, escucharlos y dotarlo de lo que necesitan en un compromiso que se materializa en el reconocimiento, sí, como profesión de riesgo”, ha explicado. Todo para apuntar que “piden algo razonable y justo”.

También ha hablado del “compromiso del PP con la equiparación salarial” que es “tan necesaria y está paralizada” con una “actualización de las dietas”.

“Tenemos que dotarlos de un escudo jurídico para que cuando tengan que defendernos, también puedan defenderse a sí mismos”, ha explicado.

“El ejemplo de la falta de la protección es como pierden la vida los guardias civiles en Andalucía por perseguir al narcotraficante y no poderse defender contra ellos. Eso es otro compromiso del PP”, ha finalizado.