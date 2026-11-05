Doble alegría con la Lotería Nacional en la provincia de Valladolid: premio en la capital y otro en un famoso municipio

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 5 de noviembre, ha dejado parte del primer premio y parte del segundo en Valladolid capital y en un municipio de la provincia, respectivamente.

Parte del primer premio, con 300.000 euros al número, ha caído en la ciudad del Pisuerga, en concreto en la administración ubicada en la calle Mota, 1. El número agraciado ha sido el 90.189.

Por su parte, parte del segundo premio, con 60.000 euros al número, ha ido a parar a Medina del Campo, en concreto a la administración situada en la calle Padilla, 24, gracias al número 73.802.

Los reintegros del sorteo han sido el 9, el 1 y el 2.