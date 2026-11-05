Buscan a Celia, una joven de 17 años desaparecida en Valladolid desde el pasado 19 de octubre

Esmeralda García, una vecina de Valladolid que busca desesperadamente a su hija Celia, de 17 años, desaparecida desde el pasado 19 de octubre.

La madre ha recurrido a las redes sociales para difundir su caso y solicitar la colaboración ciudadana con el objetivo de dar con el paradero de la menor.

Según el relato ofrecido por la madre a la Policía, aquel día salió de su domicilio, situado en el barrio de Delicias, en torno a las 6.30 horas para acudir a trabajar.

Cuando regresó, sobre las 12.00 horas, Celia ya no se encontraba en casa. Desde entonces, no ha vuelto a saber nada de ella.

Tras comprobar que la joven no estaba, Esmeralda interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional de Valladolid.

Ahora, además de mantener activa la denuncia, ha decidido hacer público el caso para tratar de llegar al mayor número posible de personas.

Si bien, reconoce que no es la primera vez que se ha ido de casa, pero solía dar señales de vida a los pocos días.

“Si alguien la ve, por favor, pónganse en contacto conmigo o con la Policía. Gracias”, solicita la madre en el mensaje que está compartiendo a través de las redes sociales, donde la petición de ayuda está ganando difusión.

La Policía confirma

Este periódico se ha puesto en contacto con la Policía Nacional para conocer la situación del caso.

Desde el cuerpo policial han confirmado que la desaparición está denunciada y han señalado que, por el momento, no hay más datos que puedan facilitar.

Fuentes policiales han indicado que la joven está catalogada como una desaparición de carácter de “no riesgo”.

Asimismo, han señalado que confían en que pueda aparecer, aunque por el momento no han trascendido novedades sobre su paradero.

Mientras tanto, su madre continúa esperando noticias y pide la colaboración de cualquier persona que pueda aportar alguna información que ayude a localizar a Celia.