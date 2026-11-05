Auvasa anuncia la compra de 10 nuevos autobuses de gas natural comprimido y aprueba un presupuesto de 45,6 millones

El consejo de administración de Auvasa ha aprobado hoy los presupuestos de la sociedad para 2027 que alcanza la cifra de 45.586.082 euros. Eso significa un incremento del 10,4 % respecto al presupuesto de 2026, que alcanzó la cifra de 41,27 millones de euros.

De este presupuesto, 43.636.082 euros se destinan a gastos de explotación, con un incremento del 7,2%. La partida más importante es la de gastos de personal, que contará con 33.687.063 euros, un 7,9% más que el año pasado, motivado por la aplicación del nuevo convenio colectivo y el incremento salarial esperado para los empleados públicos.

El resto de las partidas destinadas a la explotación de la sociedad son los aprovisionamientos, con 4.616.517 euros que aumentan un 6,9%, fundamentalmente por el incremento del gasto en combustible y energía. Los suministros, servicios y otros gastos de explotación contarán con 5.244.816 euros, un 2,8% más que en 2026.

Es de destacar que la partida de gastos de personal se incrementa en 2,5 millones más que en 2026 y pasa a suponer el 77,2% de todos los gastos de explotación.

Este presupuesto de explotación se equilibra con unos ingresos esperados de 43.636.082 euros. La partida procedente del pago de los servicios, aunque no se presentan subidas de tarifas de los servicios públicos de autobús, bicicleta ni aparcamiento de Plaza Mayor, las expectativas de aumento en el uso de los servicios de Auvasa, elevan estos ingresos a 20.144.403 euros, un 7,8% más que los presupuestados en 2026.

Es de destacar la aportación del Ayuntamiento de Valladolid a la gestión de estos servicios que se cifra en 22,1 millones de euros, la partida más importante de ingresos, un 7,1% más que en 2026.

El presupuesto contempla un importe de 1.950.000 euros para inversiones, el triple que en 2026. Esta inversión se dedicará a renovación de la flota de autobuses con 5 autobuses rígidos más de GNC que se incorporarán en el primer trimestre de 2027 y con la compra de otros 5 autobuses más que llegarán posteriormente.

Además, se destinarán 120.000 euros, un 20% más que el año pasado, para la adquisición de bicicletas eléctricas para el servicio BIKI y 30.000 euros para mejoras en las instalaciones centrales de AUVASA.