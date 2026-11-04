Susi Caramelo y Juan Ibáñez, en un montaje de EL ESPAÑOL de Castilla y León. GTRES y Sara Fernández

Susi Caramelo y Juan Ibáñez prometen risas y humor en el Festival Misión Valladolid: "Os lo vais a pasar muy bien"

Este próximo lunes, 9 de noviembre, arrancarán las propuestas del II Festival de Humor Misión Valladolid, organizado por el Ayuntamiento de Valladolid, de la mano de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa), junto con Desafío Solidario.

Unas actuaciones con la meta de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente y combatir el cambio climático, para lograr entre todos una ciudad libre de emisiones en 2030.

Se trata de una acción para conectar con la ciudadanía y dar visibilidad a los objetivos que persigue la Unión Europea (UE) con las 100 ciudades que buscan ser climáticamente neutras en 2030.

La programación del Festival Misión incluye propuestas de fin de semana, con tres espectáculos preparados para todos los públicos y otras que se celebrarán en distintos centros cívicos.

Entre ellos destaca el show de la presentadora, reportera y humorista Susi Caramelo y Juan Ibáñez, quien da voz y vida a Trancas en El Hormiguero, el sábado 14 de noviembre.

Los dos humoristas prometen risas aseguradas en el Auditorio de la Feria de Muestras a partir de las 20:30 horas.

Las entradas están a la venta en este enlace: https://entradium.com/events/susi-caramelo-y-juan-ibanez-trancas-valladolid

"Os prometo que os lo vais a pasar muy bien", apunta Susi Caramelo en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León en los días previos a la actuación.

A través de las risas, los dos monologuistas esperan contribuir con su "granito de arena para mejorar el medio ambiente", según añade Juan Ibáñez.

"La risa hace que exhales dióxido de carbono en sitios cerrados, con lo cual no van a la capa de ozono. Me falta confirmación científica de este dato, pero creo que es correcto", añade el monologuista que hace de Trancas en El Hormiguero con su característica ironía y humor.

Cartel Misión Valladolid Ideva

Precisamente, ambos humoristas se muestran muy comprometidos con estos retos. Susi Caramelo se define como una persona "bastante cívica y cuidadosa con el medio ambiente", que recicla "desde siempre" y evita productos como los aerosoles que afectan a la capa de ozono.

"Una cosa que hago y que se me ha quedado desde niña es cortar los plásticos de las latas. Siempre se me quedó que aquello se quedaba en los hocicos de los delfines. No sé si será verdad, pero lo sigo haciendo", apunta entre risas.

Además, la humorista, además de presentadora, comparte plenamente el concepto de Valladolid como ciudad climáticamente neutra, aunque bromea con que ha tenido que buscarlo porque se pensaba que era un lugar "donde hacía frío y calor a partes iguales".

"Me parece estupendo que Valladolid quiera ser una de estas ciudades en la que esto sea importante. Yo podría contribuir cogiendo menos aviones para trabajar, pero para eso me tenéis que contratar aquí todas las semanas, eso ya es cosa vuestra", apunta, de nuevo, con humor.

Las entradas para este show pueden adquirirse en https://entradium.com/events/susi-caramelo-y-juan-ibanez-trancas-valladolid por un precio de 26 euros.

Además, el ciclo cuenta con otros espectáculos de esta iniciativa que subraya la importancia de concienciar a la ciudadanía sobre la Misión Climática.

Pica Pica y Álex Clavero

Para completar el cartel de la segunda edición del Festival Misión, el Teatro Calderón acogerá los días 13 y 15 de noviembre las propuestas de Pica Pica, dirigida a público familiar e infantil, y del monologuista vallisoletano Álex Clavero.

Parte de la recaudación de Pica Pica, a las 19:30 horas del viernes 13 de noviembre, irá destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), de ahí el carácter solidario del festival.

Hay que tener en cuenta también, que dentro de las cinco misiones del programa europeo Horizonte Europa, cuatro se dedican al cambio climático y a la conservación del planeta y la quinta se centra en combatir el cáncer.

Finalmente, ‘La nueva normalidad’ de Álex Clavero, llegará al Teatro Calderón el 15 de noviembre para cerrar este festival donde el humor es el principal protagonista de la programación.

El precio para Pica Pica es de 15 euros, mientras que las entradas para el monólogo de Clavero van de los 15 a los 30 euros. Pueden adquirirse a través de https://entradas.cultura.valladolid.es/.

Monólogos gratuitos

El II Festival Misión Valladolid arrancará el 9 de noviembre con los monólogos gratuitos que se han programado en distintos centros cívicos de la ciudad del Pisuerga.

Algunos de los nombres más conocidos del panorama nacional, como el caso del monologuista vallisoletano J.J. Vaquero, compartirán su humor, con acceso libre para los asistentes, previa retirada de la invitación en los centros que apoyan esta campaña para difundir entre la ciudadanía los valores de la Misión Valladolid.

Concretamente, este año se pondrá el énfasis en la importancia de aplicar la economía circular en nuestro día a día, de la mano del proyecto europeo Circular Ecosystems.

El lunes 9 de noviembre será el turno de Félix el Gato en el centro cívico José Luis Mosquera, mientras que Sr. Corrales hará lo propio en el José María Luelmo.

El martes día 10 es el turno de Chely Capitán, que acudirá al centro cívico Bailarín Vicente Escudero, y de Luis Larrodera, que actuará en el de Rondilla.

El miércoles día 11 será el momento de Carolina Noriega, que visitará el centro cívico Parquesol, y Gele Rodrigo el Canal de Castilla.

Por último, cerrarán la programación gratuita J.J. Vaquero, en el centro cívico Delicias, en su barrio, y Juan Sinde, que llevará el humor y la Misión Valladolid hasta el Zona Este.

El acceso a todas estas actuaciones en los centros cívicos comenzará a las 19:00 horas y, para acudir, es necesario recoger una invitación previa en el centro cívico correspondiente en días previos a la celebración del evento.

La Misión Valladolid, ciudad cero emisiones en 2030, ha organizado ya varias acciones y campañas de difusión a través de eventos deportivos, culturales y sociales.

Es el caso de la campaña que se organizó en colaboración con el Real Valladolid, “¿Aceptas la Misión?”, del Festival La Samoa, que se celebró en junio con el programa Viviendo el Río, y de este festival solidario que parte del humor para compartir la sostenibilidad urbana con la ciudadanía, de una forma amena, distendida y divertida.