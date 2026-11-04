El Sindicato de Vivienda de Valladolid, CGT y CNT presentan las actividades organizadas con motivo de la jornada de huelga general Miriam Chacón / ICAL.

Sindicato de Vivienda, CGT y CNT llaman a la huelga general: “Esperamos una respuesta masiva entre los trabajadores”

El Sindicato de Vivienda de Valladolid, CGT y CNT han hecho un llamamiento a secundar la huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre.

Pretenden “denunciar” la situación del acceso a la vivienda y señalar la responsabilidad de las distintas administraciones en un problema que, a su juicio, afecta al conjunto de la clase trabajadora.

Las organizaciones han presentado este miércoles el calendario de actividades que han organizado para los próximos días, entre las que destacan un acto público en la plaza de Portugalete el 7 de noviembre y una manifestación el propio día de la huelga.

“Queremos poner fin a la especulación con la vivienda, a todos los desahucios sin condiciones burocráticas que lo dificulten y a la represión contra el movimiento obrero», ha resumido Guillermo González, portavoz del Sindicato de Vivienda de Valladolid, durante la rueda de prensa.

Señalaron tanto a la derecha como a la izquierda parlamentaria por sus políticas en esta materia.

“Aunque persigan diferencias entre estos partidos parlamentarios, a la hora de la verdad, tanto la derecha como la izquierda parlamentarias han hecho política activa por apuntalar el negocio de la vivienda”, denunció Guillermo González.

Las organizaciones consideran que la vivienda debe dejar de tratarse como un bien de mercado y pasar a ser un "derecho básico", por lo que llaman a movilizarse contra el negocio inmobiliario y las políticas que, en su opinión, lo sostienen.

La convocatoria se enmarca en el llamamiento del movimiento de vivienda estatal y pretende interpelar tanto al Gobierno central como a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Valladolid.

Los sindicatos han insistido en que la protesta no debe convertirse en un instrumento de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.

“No venimos con demandas, sino con problemas y afirmaciones por las que luchamos hoy, el día de la huelga y después”, han señalado.

Los representantes sindicales han vinculado directamente el encarecimiento de la vivienda con el deterioro de las condiciones laborales.

Según los datos que han expuesto durante la comparecencia, los alquileres han aumentado un 36% desde 2021 y un 80% en la última década, mientras que el salario medio por hora en 2025 seguía un 2,8% por debajo de los niveles de 2021.

“Cada subida que conseguimos arañar con esfuerzos en los convenios colectivos se la queda directamente el casero antes siquiera de que podamos meterla en el bolsillo”, han denunciado.

Por ello, defienden que la huelga debe trasladar el conflicto desde las calles hasta los centros de trabajo, al considerar que el acceso a la vivienda está directamente relacionado con los salarios y las condiciones de vida.

“De nada sirve trabajar y cobrar una nómina si destinamos la mayor parte a pagar un techo”, han advertido.

Un acto en Portugalete

La primera de las citas tendrá lugar este viernes 7 de noviembre por la tarde en la plaza de Portugalete.

La actividad se dividirá en tres partes y estará abierta a la participación de toda la ciudadanía. En primer lugar, se celebrará un taller de elaboración de pancartas, para el que las organizaciones pondrán materiales a disposición de los asistentes.

A continuación, CGT y CNT ofrecerán un taller práctico sobre el funcionamiento de la huelga, en el que abordarán cuestiones legales y aspectos organizativos, así como las dudas habituales sobre cómo secundar el paro y qué implica hacerlo.

La jornada concluirá con una asamblea abierta del Sindicato de Vivienda, en la que se tratarán problemas relacionados con los alquileres, la vivienda y los desahucios.

El objetivo de este encuentro es informar a la población y animar a la participación en la huelga, especialmente a quienes no tienen experiencia en este tipo de convocatorias o desconocen sus derechos laborales.

Las organizaciones han recordado que secundar una huelga legal es un derecho individual y que no es necesario estar afiliado a ninguno de los sindicatos convocantes ni contar con representación sindical en el centro de trabajo.

Tampoco existe obligación de avisar previamente a la empresa. Según han explicado, cualquier despido o sanción motivado por participar en la huelga sería nulo por vulnerar un derecho fundamental.

En cuanto a sus consecuencias laborales, han precisado que durante la jornada se descuenta la parte proporcional del salario, de la paga extra y del descanso semanal, pero no se ven afectadas las vacaciones y se mantiene el alta en la Seguridad Social.

“El derecho alcanza también a los trabajadores temporales y a quienes se encuentran en periodo de prueba”, han explicado.

Manifestación

El miércoles 11 de noviembre, día de la huelga, el Movimiento de Vivienda ha convocado una manifestación que partirá a las 19.00 horas de la plaza de Colón y finalizará en Portugalete.

El Sindicato de Vivienda, CGT y CNT participarán junto a otros colectivos con los que vienen trabajando en las movilizaciones, entre ellos la Coordinadora Juvenil Socialista y otros movimientos sociales de la ciudad.

Además, los sindicatos prevén organizar piquetes informativos durante la jornada para explicar los motivos de la convocatoria y animar a los trabajadores a secundarla.

Sus representantes aseguran que esperan un “seguimiento elevado” tanto en los centros de trabajo como en la manifestación de la tarde, aunque reconocen que no disponen todavía de estimaciones concretas.

El llamamiento también se dirige a quienes no viven de alquiler o consideran que el problema de la vivienda no les afecta directamente.

“Si no vives de alquiler, viven tus hijos, tus padres, tus amigos o tus parejas”, han argumentado, aludiendo también a las dificultades que afrontan las familias cuyos hijos tienen que trasladarse a otras ciudades para estudiar y encuentran habitaciones con precios que pueden alcanzar los 800 euros.

Respecto a los autónomos, han aclarado que el derecho legal de huelga no se aplica de la misma manera a quienes tienen su propio negocio, aunque les han animado a mostrar su solidaridad mediante el cierre de sus establecimientos y la participación en una huelga de consumo.

Movilización que continuará

Las organizaciones han insistido en que la huelga no será un punto final. De hecho, prevén convocar una nueva movilización durante el mes de noviembre, aproximadamente un mes después, para mantener la presión en torno a las reivindicaciones del movimiento de vivienda. La fecha se dará a conocer después del paro del día 11.

“La huelga no es un fin en sí mismo, sino un paso más en una lucha continuada”, han defendido. En este sentido, han reivindicado la organización colectiva y el apoyo mutuo como herramientas para conseguir cambios en las políticas de vivienda.

Durante la rueda de prensa también se han referido al desalojo de la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol de Madrid, ocurrido dos días antes.

Guillermo González ha criticado la actuación policial y ha considerado que refleja la respuesta de las administraciones ante las movilizaciones sociales.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno central que no haya derogado la conocida como ley mordaza, que, según ha denunciado, continúa utilizándose para sancionar y criminalizar al movimiento obrero.

A su juicio, episodios como este refuerzan la necesidad de mantener la movilización más allá de una jornada concreta.

“Hacemos un llamamiento a la clase trabajadora para que se organice y no tome el día de la huelga como un fin, sino como un día más de movilización que sirva para organizar nuestra rabia”, ha concluido.