Las seis tapas finalistas en la IV edición de las Tapas X Comarcas Valladolid Diputación de Valladolid

Los restaurantes de Valladolid donde comer las mejores tapas: de una focaccia de lengua a un bombón Ferrero de lechazo

La riqueza culinaria de la provincia de Valladolid concentra la esencia de sus tierras en un solo bocado.

Los premios de las dos primeras fases del IV certamen ‘De Tapas X Comarcas Valladolid’ celebrados en la Diputación de Valladolid ponen el valor el talento de la hostelería comarcal y la excelencia de los productos agroalimentarios locales.

El máximo galardón de la ronda inicial ha viajado hasta Tierra de Campos. El restaurante El Torno, afincado en Medina de Rioseco, se ha alzado con el primer puesto gracias a su tapa ‘Sueño de Torozos’.

Una sugerente propuesta fundamentada sobre una focaccia de bellota, engalanada con lengua guisada y curada, crema de setas del monte y atomizada con un perfume aromático que rinde homenaje a los parajes de los Montes Torozos.

Finalistas de la IV edición de las Tapas X Comarcas de Valladolid Diputación de Valladolid

En segunda posición ha quedado el restaurante Buena Brasa, de Zaratán, que conquistó el paladar del jurado con ‘Buenabrasa Rocher’, una osada y lúdica reinterpretación del clásico bombón Ferrero a base de lechazo, setas y frutos secos.

El podio de esta primera entrega lo ha completado el restaurante Los Pinchos, de Simancas, logrando el tercer lugar con ‘El Socarrat de Benji’.

Se trata de una propuesta cocinada al calor de la leña, elaborada con fumet de pescado y rematada con una textura crujiente donde el fuego transforma la sencillez en un bocado inolvidable de raíces personales.

La segunda fase del concurso también ha vuelto a poner de manifiesto la sofisticación técnica de la gastronomía comarcal.

El primer puesto ha ido a parar a la Ribera del Duero de la mano de Castilla Termal Hotel Monasterio de Valbuena, en Valbuena de Duero, cuya creación ‘Perdigornazo’ propone una fina adaptación del tradicional hornazo castellano relleno con el carácter de la perdiz roja.

La medalla de plata en esta manga ha sido otorgada a Mélida Wines, ubicado en Mélida de Peñafiel, por su tapa ‘Por San Martín’, un ‘éclair’ relleno de un meloso guiso de cerdo, coronado por el crujiente de su propia piel, miel, ajo tostado y el toque de las piparras.

También el restaurante El Aderezo, situado en Pedrajas de San Esteban, se ha hecho con el tercer billete para la cita final mediante su tapa ‘Mixtura’.

Un bocado con un tronco de puerro relleno de capón, setas y verduritas, culminado con tajine de holandesa escabechada, piñones autóctonos y un toque aromático del pinar.

Los dos primeros clasificados de cada fase han recibido sus trofeos y cheques regalo de 300 y 100 euros.

Tapas y restaurantes de la provincia de Valladolid que disputarán la gran final del certamen Diputación de Valladolid

Ahora todos miran hacia la gran final. Tendrá lugar en la tarde del lunes 16 de noviembre en el edificio QBO, sede de Alimentos de Valladolid, donde los seis establecimientos clasificados cocinarán sus elaboraciones en directo ante el público y un jurado de indiscutible prestigio en el panorama gastronómico.

Ese comité evaluador estará integrado por Víctor Martín, chef y copropietario del restaurante Trigo (distinguido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol); Jiale Pan, chef y propietario del Restaurante Jiapan, actual ganador del Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León y del Pincho de Oro Provincial.

También está integrado por David Miranda, chef y propietario de Las Kubar Bar con Cocina (establecimiento 100 % sin gluten), ganador del concurso Tapas Walk y premio al Mejor Concepto de Tapa regional; y Francisco Javier García, director de área de Makro en Castilla y León.

En la pugna decisiva, los tres primeros clasificados optarán a trofeos y cheques regalo por valor de 1.000, 500 y 300 euros, respectivamente.