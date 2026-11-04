El PSOE de Valladolid trabaja con Ferraz para ver "cuál es la mejor de las opciones" ya que Puente seguiría en las papeletas

Óscar Puente seguirá figurando como número uno en las papeletas del PSOE al Congreso por Valladolid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pese a haber anunciado su renuncia a encabezar la candidatura socialista.

Ahora bien, la ejecutiva provincial de Valladolid “está también trabajando directamente con Ferraz y a través de la Junta Electoral para poder planificar cuál es la mejor de las opciones” de cara a la posible modificación de la candidatura, una vez proclamada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La decisión ha dejado grogui al partido, ya que según confirman fuentes socialistas a este medio, los servicios jurídicos del partido están estudiando la situación creada. "No sabemos nada de momento".

Y es que Óscar Puente no se va de la vida política, no se va del PSOE de Castilla y León ni tan siquiera del PSOE de Valladolid.

Así lo ha dejado claro el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, que ha insistido en que el exalcalde de Valladolid y exministro “será un activo importante dentro de la configuración de un equipo”.

La decisión, comunicada este martes al término de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso, llega acompañada de su dimisión como ministro de Transportes, después de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

El anuncio se produjo en la Cámara Baja, donde Puente acudió para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario que ha dejado hasta el momento 69 víctimas mortales.

Sin embargo, su renuncia no implica que su nombre vaya a desaparecer de las papeletas electorales.

El motivo es que las candidaturas para los comicios del 29N ya han sido proclamadas y publicadas este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que el calendario electoral impide introducir modificaciones en las listas. Sin embargo, fuentes socialistas confirman que están hablando con la Junta Electoral para posibles cambios.

Así lo establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que limita los cambios en las candidaturas una vez presentadas al periodo habilitado para corregir irregularidades, así como a determinados supuestos de fallecimiento o renuncia del candidato durante ese trámite.

Por tanto, todo hace indicar que los votantes vallisoletanos encontrarán el nombre de Óscar Puente como cabeza de lista del PSOE cuando acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre.

No obstante, si los socialistas consiguen representación en la provincia y el exministro mantiene su decisión de no asumir el cargo, el escaño correspondería al siguiente integrante de la candidatura.

En este escenario, la siguiente candidata sería la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ocupa el segundo puesto de la lista socialista.

Tras ella figuran José Domingo Castaño, María Luisa Sanz Martínez y Raúl Crespo. Como suplentes aparecen María Nieves Gómez Muñoz, Luis Manuel Pascual y María Aranda.

El artículo 48.2 de la LOREG permite que las bajas posteriores a la proclamación se cubran con los siguientes candidatos de la lista y, en su caso, los suplentes.

Por tanto, Puente no tiene que esperar a obtener el escaño para renunciar.

Si no formaliza esa renuncia antes y resulta elegido, entonces sí deberá renunciar al escaño para hacer efectiva su salida. El artículo 164.1 establece que lo ocupará el siguiente candidato de la misma lista al que corresponda por orden.

La Junta Electoral Central ha establecido expresamente que son válidas las papeletas oficiales que incluyen a alguien que ha renunciado después de la proclamación. Los votos se computan para la candidatura.

No obstante, la situación todavía podría cambiar. Puente podría reconsiderar su decisión y aceptar el acta de diputado si finalmente obtiene los votos suficientes y decide continuar en la Cámara Baja.

Si no formaliza esa renuncia antes y el candidato socialista resulta elegido, entonces sí deberá renunciar al escaño para hacer efectiva su salida, y es ahí donde pasa al siguiente, en este caso Ana Redondo.

De esta manera, si Puente hace una renuncia ante la Junta Electoral Provincial de Valladolid, porque de momento solo tiene el anuncio público.

Y luego en el horizonte se encuentran las elecciones municipales, donde todavía no hay candidato para la alcaldía, y como se ha demostrado con Puente puede pasar cualquier cosa.

La dimisión ha provocado un terremoto dentro de las filas del PSOECyL y de Valladolid que también buscan una salida para la cita electoral.

Estudiando opciones

Según ha podido confirmar el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, la ejecutiva provincial de Valladolid está también trabajando directamente con Ferraz y a través de la Junta Electoral para poder planificar "cuál es la mejor de las opciones".

“Todavía estamos abiertos a ello, pero créanme que no es lo importante. Creo que todo el mundo es consciente de que en la lista del Partido Socialista por Valladolid van a ir personas comprometidas con el partido y comprometidas con Valladolid, Castilla y León y este país al mismo nivel que si encabezara Óscar Puente”, ha asegurado.

“Vamos a ver el margen de maniobra que tenemos en la Junta Electoral. Si finalmente la papeleta viene con el nombre de Óscar Puente, con la renuncia lógicamente expresa, pues será como en otras ocasiones ha podido acontecer en otros municipios de este país, en otras provincias de este país”, ha explicado.

Martínez rechaza cualquier lectura de abandono o de castigo y sitúa la decisión de Puente como un paso al lado temporal que refuerza, en lugar de debilitar, el proyecto socialista en la Comunidad.

“Unas veces toca jugar de delantero centro, otras en el banquillo y otras en la banda derecha”, ha explicado Martínez al referirse a la reconfiguración del equipo.

El objetivo, añade, es ajustar “la configuración de este equipo humano, pero, desde luego, sin desaprovechar cada uno de los talentos que tiene nuestra comunidad autónoma y cada una de las provincias, que son muchos. Óscar Puente uno de ellos, claro”.