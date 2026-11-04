Comisaría de la calle Gerona de la Policía Nacional en Valladolid Fotografía: Policía Nacional

Tres militares heridos por el disparo accidental de un subfusil en la comisaría de Las Delicias

Tres militares resultaron heridos el pasado miércoles 28 de octubre en la comisaría de la Policía Nacional de Las Delicias, la situada en la calle Gerona.

Todo fue debido al disparo accidental de un subfusil durante un torneo de tiro en el que participaban efectivos del Ejército, agentes nacionales y policías municipales.

El incidente se produjo en la galería de tiro de las dependencias policiales cuando, según ha podido confirmar este medio, un inspector accionó por error el arma mientras se la mostraba a otras personas.

Por suerte, en ese momento, apuntaba hacia el suelo, por lo que el impacto provocó que varias esquirlas alcanzasen a los tres militares.

Uno de ellos sufrió heridas en una mano, mientras que los otros dos resultaron afectados de leve gravedad.

El militar herido en la mano necesitó asistencia ambulatoria, aunque ninguno de los tres tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que las lesiones fueron leves y que el suceso se está tramitando como un accidente laboral.

Tras lo ocurrido, se ha levantado el correspondiente atestado y se ha puesto en marcha una investigación interna para esclarecer las circunstancias del disparo.