Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, en la clausura del foro.jpg Fotografía: Diputación de Valladolid.

Íscar ensalza la identidad rural de la provincia como atractivo turístico: “Nuestros pueblos tienen mucho que contar”

La Diputación de Valladolid ha celebrado, este miércoles 4 de noviembre, el X Foro de Turismo que ha estado dedicado en esta ocasión a la identidad rural como valor turístico.

Todo bajo el lema ‘De la tradición a la experiencia turística’ y en un acto que se ha celebrado en el Espacio La Granja de la ciudad del Pisuerga.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha clausurado la jornada, conducida y moderada por Alicia Álvarez Vaquero, doctora en Comunicación, gestora cultural y fundadora de La Refugia, escuela rural experimental ubicada en Wamba.

El encuentro reunió a agentes turísticos, representantes municipales, empresarios, colectivos culturales y profesionales interesados en el desarrollo turístico de la provincia.

El objetivo de esta décima edición fue analizar cómo transformar la identidad de los pueblos, sus tradiciones, su memoria colectiva y su patrimonio inmaterial en experiencias turísticas auténticas y sostenibles, capaces de diversificar la oferta y atraer nuevos visitantes.

Durante la clausura, Conrado Íscar destacó que la identidad de los pueblos, sus tradiciones y la memoria de sus vecinos son también recursos turísticos capaces de generar actividad económica y empleo.

“Nuestros pueblos tienen mucho que contar y tenemos que conseguir que cada vez más personas quieran venir a escucharlo, conocerlo y vivirlo”, señaló el presidente, que animó a los profesionales a trasladar las ideas del foro a sus municipios.

El foro abordó la evolución de las preferencias de los viajeros, que buscan cada vez más experiencias vinculadas no solo al ocio y al patrimonio monumental, sino también a las historias, los conocimientos, las costumbres y las formas de vida de los territorios.

En este contexto, la identidad rural constituye un recurso con capacidad para diferenciar los destinos y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Memoria y tradiciones

La programación comenzó con la ponencia de Mónica Matellanes Lazo, profesora de Comunicación del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la UEMC y directora del proyecto ‘Raíces. Relatos y Aprendizaje Intergeneracional Conectando Estudiantes y Sabios’.

Bajo el título ‘Proyecto Raíces. La memoria como relato turístico’, la ponencia dio a conocer esta iniciativa intergeneracional, financiada por la UEMC y la Diputación de Valladolid, que trabaja para preservar la memoria oral y contribuir a combatir la despoblación.

Desde su puesta en marcha han participado 60 personas de la comarca de Tierra de Campos y 36 estudiantes de la UEMC, que han desarrollado actividades para recuperar tradiciones, relatos locales y conocimientos vinculados al patrimonio natural, cultural e inmaterial.

A continuación, se celebró el taller participativo ‘De la tradición rural al producto turístico’, a cargo de Enredadas con el Patrimonio, especialistas en interpretación del patrimonio cultural y desarrollo de propuestas culturales y turísticas.

Con la obra de Miguel Delibes como hilo conductor, los participantes compartieron recuerdos y experiencias relacionados con las tradiciones, el medioambiente, los oficios y las costumbres de la provincia. El objetivo fue convertir ese patrimonio cotidiano en propuestas turísticas sostenibles y auténticas, construidas a partir de la identidad de cada territorio.

Tras una pausa para el café y el intercambio profesional, el taller continuó con una puesta en común de las experiencias y propuestas diseñadas.

Experiencias

La jornada concluyó su programa de contenidos con la mesa redonda ‘Del territorio al destino: nuevas formas de comunicar y gestionar el rural’, presentada y moderada por Alicia Álvarez Vaquero.

En ella participaron Carmen Abril, de La Perdiz Roja, que abordó el papel de las redes sociales, los fanzines y las nuevas formas de comunicación cultural; Alba Puerta y Rosario Espinilla, responsables de Comunicación y Turismo de La Santa Espina, que presentaron la iniciativa ‘Relatos Rurales’, centrada en transmitir la vida cotidiana, los saberes y las tradiciones del municipio para conectar con visitantes y vecinos.

También intervino Cristina Solís, gerente de la Ruta del Vino de Rueda, que explicó el proyecto ‘Atlas de Paisajes y Viñedos Singulares’, una iniciativa que identifica y pone en valor el paisaje vitivinícola tradicional como recurso ambiental, cultural y turístico.

Completó la mesa Fernando Monsalve, presidente de la Asociación Palacio de Tamariz, que expuso el trabajo desarrollado desde Tamariz de Campos para recuperar el patrimonio histórico y natural del municipio y generar propuestas culturales y turísticas vinculadas a su memoria y su pasado.