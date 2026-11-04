Óscar Puente en una comparecencia ante la prensa en el Ministerio de Transportes. EFE.

Ferraz tramita la renuncia de Óscar Puente para evitar que su nombre figure en la lista de Valladolid

La dirección del PSOE tramitó hoy la renuncia de Óscar Puente ante la Junta Electoral para evitar que su nombre figure como ‘número uno’ de la candidatura al Congreso de los Diputados por Valladolid, después de que ayer decidiera dimitir como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y no concurrir a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, a pesar de que las listas ya habían sido proclamadas de forma definitiva y se habían publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes socialistas de Castilla y León explicaron a Ical que Ferraz ha intentado este miércoles que la Junta Electoral acepte corregir la candidatura del PSOE de Valladolid al Congreso con el objetivo de que la decisión de Óscar Puente surta efecto y los electores dispongan de una nueva lista que encabece la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que hasta ahora es la ‘número dos’, con José Domingo Castaño, de tres.

Este movimiento, según insisten desde el PSOE, no asegura de antemano que la candidatura sea revisada en los términos que persigue el partido ante las dudas jurídicas que suscita la cuestión.

En cualquier caso, el PSOE no ha querido perder la oportunidad de intentar el cambio en la lista para evitar que genere confusión el hecho de que Puente haya renunciado públicamente y la papeleta lo mantenga como ‘número uno’, el puesto más visible, según las mismas fuentes.

Por tanto, si no se acepta su petición, el PSOE llegará a la cita con las urnas del 29 de noviembre con su candidatura original, con Óscar Puente como ‘número uno’; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en segunda posición, y José Domingo Castaño, de tres, quien podría convertirse en diputado si los socialistas obtienen dos representantes en las generales, como en julio de 2023. Les acompañan la hasta ahora diputada nacional Luisa Sanz y Raúl Crespo, de La Seca.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece en su artículo 48 que las candidaturas "no pueden ser objeto de modificación" una vez presentadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanación de irregularidades (un margen temporal de 48 horas que concluyó el pasado viernes, 30 de octubre) y "solo por fallecimiento o renuncia del titular o como consecuencia del propio trámite de subsanación".

Inicialmente, el plazo de registro de candidaturas venció el pasado lunes, 26 de octubre.

Al día siguiente se proclamaron por primera vez por las juntas electorales y 24 horas después, se publicaron en el BOE, abriéndose a continuación el plazo de dos días para la subsanación de errores o la modificación por fallecimiento o renuncia.

De esta forma, la candidatura del PSOE fue proclamada este lunes, 2 de noviembre, por la Junta Electoral de Valladolid y publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por segunda vez.

Entre hoy y mañana se puede interponer un recurso contra la proclamación de candidaturas ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por parte de las formaciones políticas, ya que se deberá resolver en los dos días siguientes.

A partir de ahí el camino judicial continúa en el Tribunal Constitucional y el Supremo.

Finalmente, la Loreg determina que cuando se trate de listas de candidatos las bajas que se produzcan después de la proclamación se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes.

Por tanto, si Óscar Puente renuncia tras las elecciones y una vez celebrados los escrutinios en las juntas electorales, la primera diputada electa será la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el siguiente José Domingo Castaño.