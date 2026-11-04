Condenan a 23 años y medio de cárcel a un joven por participar en la violación grupal de una mujer con discapacidad

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a 23 años y seis meses de cárcel a un joven acusado de haber participado en la violación grupal de una mujer con discapacidad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 30 de agosto 2023 en el parque Fuente de la Salud de la capital, cuando el ahora acusado tenía 19 años.

En la sentencia, C.H. es condenado a quince años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual, a seis años por otro de utilización de persona con discapacidad necesitada de especial protección, y a dos años y medio por un delito de robo con intimidación.

Además, se fija una indemnización para la víctima de 35.260 euros.

La víctima, con un grado de discapacidad reconocido del 59%, fue abordada por el condenado y otros dos varones sobre las 12 de la noche en las inmediaciones del parque Fuente de la Salud. Con el propósito de satisfacer los deseos sexuales de todo el grupo, se dirigió a ella diciéndole si "se follaría a los tres".

Comoquiera que la víctima les manifestó que debía marcharse, el condenado le indicó que no podía irse y le exigió que le practicara sexo oral.

Seguidamente, advirtiendo el condenado que la víctima tenía sus facultades intelectivas disminuidas y con objeto de vencer su voluntad, la hizo creer que portaba una navaja y que se la clavaría si no atendía sus exigencias.

La víctima, atemorizada ante la presencia de los tres varones y la posibilidad de que hiciera uso de un arma blanca, le entregó la cartera, a la vez que accedió a dirigirse con ellos a una zona más apartada del parque.

En ese momento, el condenado se puso en contacto con otros jóvenes, a quienes llamó por teléfono móvil para que acudieran al lugar y participaran en los actos sexuales, haciéndoles comentarios del tipo: "venid, que follamos gratis".

Así, en la sentencia se explica que se reunieron seis personas, además del C.H., algunos menores de edad y todos ellos con el mismo propósito de satisfacer sus deseos sexuales.

Los jóvenes rodearon a la víctima, haciendo caso omiso a las peticiones de aquella para que le dejaran marcharse. Los integrantes del grupo le dirigieron expresiones insultantes y degradantes, la empujaron, la propinaron bofetadas, la agarraron del cuello y la tiraron la corona de flores que portaba en la cabeza.

En ese contexto, C.H. y los restantes intervinientes obligaron a la mujer, que no prestó consentimiento libre para realizar acto sexual alguno, a realizar sucesivamente actos de masturbación y además felaciones a, al menos, cuatro integrantes del grupo, entre ellos el condenado.

Además, fue penetrada vaginalmente por, al menos, uno de los integrantes del grupo, otros orinaron sobre ella e, incluso, uno de ellos la obligó a lamerle el ano.

En la sentencia se explica que no ha quedado acreditada con precisión suficiente en este juicio la identidad de cada uno de los autores materiales de todas las penetraciones bucales y vaginales.

Pero sí que C.H. intervino desde el inicio, contribuyó decisivamente a crear y mantener la situación intimidatoria, convocó a otros partícipes, impidió que la víctima abandonara el lugar y participó personalmente en los actos sexuales, en concreto, en una de las felaciones.

Grabaciones con el móvil

Durante el episodio, que duró sobre unas dos horas, C.H. utilizó su teléfono móvil para realizar dos grabaciones en las que se recogían de forma explícita los actos sexuales practicados sobre la víctima y efectuó llamadas a personas allegadas.

En la primera grabación, la víctima aparece practicando sexo oral a un varón y masturbando a la vez a otros dos, los cuales escupen sobre ella y otro la golpea en la cabeza con la mano abierta. En la segunda grabación, realizada sobre las 1.17 horas, aparecen tres varones y la víctima. Dos de ellos se encuentran en primer plano mientras la mujer les practica sexo oral.

Una vez finalizada la agresión, C.H. facilitó su número de teléfono a la víctima con la finalidad de concertar nuevos encuentros sexuales en los que pudiera seguir aprovechándose de ella.

Ella guardó el contacto bajo la denominación 'agresor' y esa misma noche acudió al Hospital Clínico Universitario de Valladolid refiriendo haber sufrido una agresión sexual grupal.

Abandonó inicialmente el centro antes de concluir el protocolo, regresando durante la mañana tras la activación del correspondiente protocolo asistencial.