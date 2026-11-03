El alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar y Raquel Alonso, delegada territorial de Valladolid, reparten salchichas durante la degustación. Ayuntamiento de Zaratán

Zaratán pone el broche de oro a su Fiesta de la Salchicha con una gran degustación: se han repartido más de 250 kilos

El municipio de Zaratán ha puesto este lunes el colofón a uno de sus fines de semana gastronómicos por excelencia.

Con la salchicha como auténtica protagonista de estas fechas, el pueblo ha vivido su tradicional y esperada degustación popular, un evento arraigado en la historia local que edición tras edición se encarga de cerrar oficialmente el programa deleitando los paladares de los zarataneros y de numerosos visitantes.

Desde primera hora, el Polideportivo Infanta Juana ha acogido a cientos de vecinos de todas las edades que han acudido a estas instalaciones municipales dispuestos a disfrutar de esta fiesta.

Para dar respuesta a la alta afluencia, la organización desplegó un amplio dispositivo de mesas repartidas por todo el recinto, permitiendo que los asistentes recogieran ordenadamente su ración para después buscar un espacio donde compartir este emblemático plato en compañía de familiares y amigos.

En total, a lo largo de la jornada se han repartido más de 250 kilos de este codiciado manjar local.

El alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, ha vuelto a mostrarse enormemente orgulloso por el extraordinario poder de convocatoria que en cada edición registran las actividades de la Fiesta de la Salchicha y, en especial, esta cita final.

En palabras de Migallón, "una vez más los vecinos nos hemos reunido para poner en valor una de nuestras divisas. En estos días, mayores y pequeños han participado en las actividades culturales y deportivas, se han divertido en los conciertos y con los festejos taurinos, y como ya es habitual, cerramos la programación con esta jornada de convivencia, tradición y orgullo por lo nuestro".

La cita ha contado asimismo con una destacada presencia institucional encabezada por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

Durante su intervención, el presidente ha querido felicitar al pueblo de Zaratán por el éxito del evento y ha celebrado que este año la festividad haya obtenido el reconocimiento oficial como Fiesta de Interés Turístico Regional, un distintivo que pone de manifiesto la dedicación, la tradición y la implicación constante de toda la ciudadanía.

"La salchicha es mucho más que un producto gastronómico: es un símbolo de identidad y parte de la historia de Zaratán. Quiero reconocer el esfuerzo de productores, carniceros, hosteleros, comerciantes y de todas las personas e instituciones que hacen posible esta celebración", ha remarcado Íscar.

Asimismo, ha subrayado el peso de la V Feria Gastronómica, que ha reunido cerca de 20 expositores, como un escaparate indispensable para proyectar la riqueza agroalimentaria de Valladolid.

Además, ha ensalzado los 32 años de trayectoria profesional de Carlos González Puertas, propietario del Restaurante UBI de La Vega y nombrado embajador de esta edición.

Por último, el presidente provincial ha animado a la localidad a seguir impulsando esta fiesta sin perder sus raíces culturales y ha invitado a todos a seguir disfrutando de las tradiciones vallisoletanas.

El chef Carlos González Puertas (segundo por la dcha.) ha sido reconocido como quinto embajador de la Fiesta de la Salchicha Ayuntamiento de Zaratán

Un exitoso fin de semana

El balance global del fin de semana deja unas cifras de asistencia excelentes, favorecidas en gran medida por la diversidad de la agenda planteada y por las favorables condiciones meteorológicas que han acompañado durante todas las jornadas.

Las calles de Zaratán se han presentado repletas de ambiente, con vecinos y foráneos participando activamente en las distintas convocatorias programadas.

En el plano gastronómico y musical, la Ruta de la Salchicha ha llenado de actividad los establecimientos hosteleros del municipio, que durante estos días no han cesado de servir incontables tapas y pinchos elaborados para la ocasión.

Estos aperitivos y vermús estuvieron amenizados de forma constante por actuaciones musicales para todos los gustos, teniendo su punto álgido en la tercera edición del festival SalchiFest.

Esta cita musical hizo vibrar la plaza Mayor al ritmo de las sesiones de los djs Villa, Los del Lío y Sergei Rez, sirviendo además de marco para el pregón de la peña ‘Los Trazas’, quienes conmemoraban su 40º aniversario.

Los festejos taurinos han representado otro de los grandes pilares del programa, congregando a un nutrido público de aficionados.

Los encierros urbanos contaron con la suelta de dos toros de primer nivel aportados conjuntamente por el Ayuntamiento y por la Asociación Taurina Caño Dorado.

Esta última entidad, que celebraba además su décimo aniversario, ha realizado un balance muy positivo de su participación, destacando entre sus actos una exposición dedicada al pasado y presente taurino de Zaratán y un coloquio con expertos taurinos celebrado durante el fin de semana previo a la fiesta.

Por su parte, el deporte y las tradiciones populares completaron la oferta festiva.

La Carrera Popular de la Salchicha reunió durante la mañana del domingo a centenares de corredores en una jornada de marcado carácter lúdico y deportivo.

Del mismo modo, la V Feria Gastronómica sirvió de marco de clausura en el Polideportivo Infanta Juana, ofreciendo durante todo el día talleres participativos, catas guiadas de vinos y productos artesanos.

Asimismo, tuvo lugar el tradicional Encuentro de Danzas Castellanas y la entrega formal del reconocimiento al chef Carlos González Puertas como quinto embajador oficial de esta relevante cita gastronómica.