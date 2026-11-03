El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, preside el acto de entrega del II Premio Ciudad Limpia, este martes Ayuntamiento de Valladolid

Valladolid reconoce a sus héroes cotidianos: AMA El Pisuerga y Alberto Nieto reciben el II Premio Ciudad Limpia

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presidió este martes la entrega de la segunda edición del Premio Valladolid Ciudad Limpia 'Rubén Martín Portero', un galardón que pone rostro y nombre a quienes, día a día, hacen posible que la ciudad respire limpieza y respeto por sus espacios públicos.

En esta ocasión, el reconocimiento ha recaído en la Asociación Medioambiental AMA El Pisuerga y en el peón del Servicio Municipal de Limpieza Alberto Nieto Peña.

El premio a Alberto Nieto Peña destaca su compromiso, dedicación y espíritu de colaboración con sus compañeros y con el conjunto del servicio municipal.

Más allá de sus funciones habituales, Nieto ha demostrado una implicación que ejemplifica el valor de quienes trabajan, a menudo de forma silenciosa, para mantener limpios calles, parques y rincones de Valladolid.

Su distinción es también un reconocimiento colectivo a todo el equipo de limpieza, una labor esencial que garantiza la salubridad, la seguridad y el ornato de la ciudad los 365 días del año.

Por su parte, el galardón a la Asociación Medioambiental AMA El Pisuerga premia una labor constante y visible en la limpieza, conservación y protección de las márgenes de los ríos Pisuerga y Esgueva y de sus entornos naturales.

La asociación se ha convertido en un referente de voluntariado ambiental, mostrando que el cuidado del patrimonio fluvial y verde de Valladolid depende tanto de la acción institucional como del esfuerzo ciudadano organizado.

Nombre y memoria

Estos galardones, de carácter anual, tienen un doble objetivo: dignificar el trabajo de los profesionales del Servicio Municipal de Limpieza y reconocer la colaboración de personas y entidades que contribuyen a mantener la ciudad limpia.

El nombre del premio rinde homenaje a Rubén Martín Portero, trabajador municipal que falleció en un accidente laboral en enero de 2023.

Mantener vivo su recuerdo no es solo un gesto simbólico: es una forma de honrar la profesionalidad de todos sus compañeros y de recordar que detrás de cada calle limpia hay personas reales, con esfuerzo y, a veces, con riesgo.

El acto de entrega, celebrado el 3 de noviembre −festividad de San Martín de Porres, patrón del personal de limpieza−, ha servido también para subrayar la importancia de la colaboración ciudadana y del compromiso colectivo.

Una ciudad limpia no es solo responsabilidad de los servicios municipales; es el resultado de miles de gestos cotidianos: no tirar basura, respetar los contenedores, cuidar los espacios públicos y sumarse a iniciativas de conservación.

En palabras del propio reconocimiento institucional, estos premios buscan visibilizar una labor esencial y, con frecuencia, poco valorada, al tiempo que invitan a toda la ciudadanía a formar parte de ese esfuerzo compartido.

Valladolid se muestra así más limpia no solo en sus calles, sino también en su capacidad de agradecer y recordar a quienes la cuidan.