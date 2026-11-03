El PP de Valladolid presenta sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales. Rubén Cacho / ICAL

El PP se lanza a por Óscar Puente: pide su dimisión y quiere arrebatar un diputado al PSOE en Valladolid

El Partido Popular de Valladolid ha presentado este martes en la plaza de Zorrilla su candidatura al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Y tiene claro que su objetivo número 1 es Óscar Puente. Saben que en su tierra Valladolid, tienen que aprovechar las críticas que le están llegando desde todos los sectores para acabar con la pieza más codiciada del PSOE, después de que el exalcalde haya sido el azote de los populares.

Así, el PP lo hace con el objetivo de ampliar su representación en la provincia y conseguir el tercer diputado, frente a los dos que tiene actualmente.

La presentación ha estado marcada por las críticas al PSOE y, especialmente, a la presencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, al frente de la lista socialista por Valladolid.

El presidente provincial del PP, Conrado Íscar, ha reivindicado una candidatura que, a su juicio, representa la experiencia, la gestión y la combinación de veteranía y juventud.

“Hoy presentamos una candidatura ganadora, una candidatura que representa lo que somos en Valladolid y representa lo mejor que tiene el Partido Popular”, ha señalado Íscar, que ha situado al presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, como la alternativa para el Gobierno de España.

El dirigente popular no ha ocultado sus críticas a la decisión del PSOE de mantener a Óscar Puente como cabeza de lista por Valladolid como ha publicado hoy el BOE.

"Yo esperaba, soy muy iluso, que ayer el Partido Socialista retirara la candidatura aquí en Valladolid", ha afirmado, en referencia al ministro de Transportes.

Íscar considera que la situación política nacional y las responsabilidades del Gobierno con el accidente de Urda deben tener también reflejo en la campaña electoral vallisoletana.

En este sentido, preguntado por si Puente puede restar apoyos a los socialistas en la provincia, el presidente provincial del PP ha asegurado que tiene claro cuál habría sido su decisión, aunque ha trasladado la responsabilidad última al presidente del Gobierno.

“Si no asume la responsabilidad Pedro Sánchez, en este caso Óscar Puente la debe asumir”, ha manifestado.

Íscar ha insistido en que su formación afronta la cita electoral con la intención de mejorar sus resultados y alcanzar el tercer representante en el Congreso por Valladolid.

“Nosotros salimos a ganar, somos un partido ganador y vamos a ganar. Estamos convencidos de que vamos a obtener el tercero”, ha asegurado, aunque ha reconocido que el resultado dependerá de la confianza que depositen los ciudadanos en las urnas.

El presidente provincial ha apoyado su argumento en la presencia institucional del PP en Castilla y León y en los municipios de la provincia, y ha confirmado que Feijóo estará en Valladolid el próximo sábado para participar en el arranque de la actividad electoral tras el parón motivado por los recientes accidentes ferroviarios.

Gestión

Por su parte, la número uno al Congreso, María Pardo, ha tomado la palabra para presentar una candidatura que, según ha explicado, quiere situar los problemas de Valladolid en el centro de la actividad parlamentaria.

Su intervención ha comenzado con un recuerdo a las víctimas de los accidentes ferroviarios y a sus familias, en un contexto que, ha reconocido, impedía que la presentación tuviera un carácter exclusivamente festivo.

¡Antes de cualquier candidatura, antes de cualquier campaña, antes de cualquier voto, están las personas!, ha señalado Pardo, que ha trasladado su solidaridad a los afectados y ha reclamado que se esclarezcan las circunstancias de los siniestros.

“Vamos a luchar por saber qué ha pasado, por qué ha pasado y quiénes son los responsables de lo que ha pasado”, ha añadido.

A partir de ahí, la candidata popular ha centrado buena parte de su discurso en cuestionar la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y en denunciar el deterioro que, a su juicio, atraviesan los servicios públicos.

“Cómo es posible que pagando como nunca estemos recibiendo los peores servicios públicos”, se ha preguntado, antes de enumerar problemas relacionados con el transporte ferroviario, la sanidad, la educación y la financiación autonómica.

Una lista, en su opinión formada por “personas que conocen Valladolid perfectamente, personas que conocen la capital, que conocen los pueblos, que conocen las empresas, que conocen a las pymes, que conocen a los autónomos y que conocen a las familias”.

Entre los compromisos que ha enumerado figuran una financiación que considera más justa, el refuerzo de los servicios públicos y la protección de las mujeres. Pardo ha presentado estas propuestas como parte de un cambio de rumbo político que, según ha defendido, necesita España.

La candidatura del PP al Congreso por la provincia de Valladolid la encabeza María Pardo y le acompañan Eduardo Carazo, Irene Muñoz, David Frontela y Sara Martínez Rubio. Los suplentes son: Miguel Ángel Olivera, María Inmaculada Toledano Flores y Miguel Ángel Calvo Areces.

Al Senado, los candidatos son el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, Mercedes Cantalapiedra y José Ángel Alonso.