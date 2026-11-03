La gala de entrega de premios del Concurso de Tapas 'Todos los Santos' de Tordesillas, este martes Ayuntamiento de Tordesillas

La Pinea gana el Concurso de Tapas de Tordesillas con un pincho de albóndiga de manitas y oreja de cerdo

Tordesillas ha celebrado este martes la gala de entrega de premios del Concurso de Tapas 'Todos Los Santos', un evento que ha tenido lugar en el Auditorio El Carmelo y que ha servido como broche a un fin de semana en el que trece establecimientos han puesto a prueba su creatividad culinaria con diversas propuestas.

La decimocuarta edición del certamen ha llegado así a su fin con el anuncio del Restaurante La Pinea como ganador de este 2026 gracias a su tapa 'Cojón de San Antón', compuesta por una albóndiga frita de guiso de manitas y oreja de cerdo con salsa thai.

Por su parte, 'San Morrín de La Vega', del Restaurante Viky, se ha hecho con el segundo premio con un lingote de guiso de morro de buey con rebozo crujiente de panko y snack sobre una mahonesa de ibéricos.

Mientras, el tercer laurel ha recaído en el Parador de Tordesillas y su 'San Lúcar', una brocheta de langostino envuelta en masa de pollo de corral, curry y leche de coco con mahonesa de mango picante.

Como en anteriores ediciones, también se ha entregado el reconocimiento a la Tapa Más Original, que ha sido para el Bar Centro de Día y su 'San Bomón', un buñuelo relleno de guiso de carrillera napado con salsa.

Asimismo, este año el premio especial del cliente misterioso se ha otorgado al Restaurante Doña Carmen y su 'San Pascual bailón, este me lo como yo'; un champiñón relleno de beicon con salsa sorpresa.

El jurado ha estado compuesto por Juan Antonio del Río, gerente y chef de Restaurante El Figón de Tordesillas, Yolanda Martín Molpeceres, propietaria y chef del Mesón Casa Rural Maryobeli de Cogeces del Monte, y Nauzet Betancort Melián, chef y director de cocina de Arrope Restaurante, ubicado en las Bodegas Yllera, en Rueda.

El jurado ha destacado la calidad de cada una de las elaboraciones, reseñando la dificultad de elegir a las tapas ganadoras ante tan alto nivel. Palabras refrendadas por Cristina Carro, periodista y presentadora del programa Surcos CyLTV y Alejandro Santos, quienes en esta edición han jugado el papel de cliente misterioso.

"Celebrar la creatividad"

El alcalde, Miguel Ángel Oliveira, ha puesto en valor el éxito de esta convocatoria señalando que este certamen es “una forma de celebrar la creatividad y el esfuerzo de nuestros hosteleros, pero también la capacidad que tiene Tordesillas para organizar iniciativas que generan actividad y contribuyen a poner en valor todo lo que ofrece nuestro municipio”.

"Esta decimocuarta edición nos ha permitido disfrutar de catorce propuestas diferentes, con trece participantes y una propuesta fuera de carta. Catorce maneras de entender e innovar en la cocina y de demostrar que detrás de la hostelería hay grandes profesionales con muchas ganas de hacer las cosas bien".

El primer edil también ha destacado la ilusión con la que cada año los hosteleros tordesillanos “se vuelcan con este certamen para ofrecer sus mejores platos”. “Todos habéis contribuido a que esta edición haya sido una nueva oportunidad de disfrutar de nuestra gastronomía”.

Asimismo, Oliveira ha defendido cómo desde el Consistorio se está trabajando para convertir el municipio en una villa gastronómica, asegurando que “hay argumentos suficientes para aspirar a ser un referente, no solo turístico, histórico y cultural, sino también gastronómico en Castilla y León".

Y ha enumerado, al margen del presente concurso, las actividades en torno a la gastronomía que se celebran a lo largo del año, como las Jornadas del Lechazo, la Ruta del Puchero y las Jornadas de la Carne Roja; “propuestas diferentes que persiguen un mismo objetivo: el de dar visibilidad a nuestros establecimientos, atraer visitantes y demostrar la riqueza de nuestra cocina”.

En la gala también han estado presentes buena parte de la corporación municipal y representantes de todos los grupos políticos, así como de la Ruta del Vino de Rueda.

Presentado nuevamente por Beatriz Fulconis, este evento ha vuelto a reunir a un multitudinario público que ha disfrutado, no solo de la entrega de premios, sino también de la puesta en escena de Luis y Gonza, ‘Los Garrapetes’, quienes han sido los protagonistas de una desternillante cocina lista para acoger una nueva edición del Concurso de Tapas ‘Todos Los Santos’.