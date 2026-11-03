La II Gala del Deporte de la Diputación de Valladolid, celebrada este martes Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid reconoce a siete deportistas de la provincia y entrega el Premio Especial a Toni Nadal

La Diputación de Valladolid ha celebrado esta tarde la II Gala del Deporte, un acto con el que la institución provincial reconoce el talento, el esfuerzo y los resultados de los deportistas vinculados a los municipios de la provincia.

La gala ha distinguido a seis deportistas en las categorías de mejor deportista masculino y femenino, mejor promesa masculina y femenina y mejor deportista masculino y femenino con discapacidad.

Además, ha concedido una Mención Especial a José Óscar Gómez Martín, campeón del mundo de parakickboxing, y ha entregado el Premio Especial a Toni Nadal, que ha participado también en el acto con una charla.

Los galardones reconocen una trayectoria deportiva marcada por títulos nacionales e internacionales, campeonatos de Europa y medallas mundiales en disciplinas como el tiro olímpico, el pádel, la orientación, la pelota a mano, el para-karate y el atletismo adaptado.

Los premiados están vinculados a Tordesillas, Simancas, Portillo, Pedrajas de San Esteban y Villanubla, además de Quintanilla de Arriba y Olivares de Duero en el caso de la Mención Especial.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha señalado que esta segunda edición de la gala permite reconocer el talento y los éxitos deportivos y “celebrar el valor del deporte como escuela de vida y como elemento de unión de nuestros pueblos”.

Asimismo, ha destacado que el reconocimiento de la Diputación no se dirige únicamente a quienes consiguen medallas, sino también a quienes entrenan cada día, a los clubes, las escuelas deportivas, los técnicos, los árbitros y todas las personas que hacen posible que el deporte llegue a cada rincón de la provincia.

El presidente ha dedicado también unas palabras especiales a las familias, que acompañan y apoyan a los deportistas durante su trayectoria.

“Detrás de cada deportista hay, en la mayoría de las ocasiones, unos padres, unos abuelos, unos hermanos o unos seres queridos que acompañan, animan, esperan y apoyan”, ha señalado, trasladándoles el reconocimiento de la institución.

Conrado Íscar ha reiterado el compromiso de la Diputación con el deporte en el medio rural y ha defendido que todos los municipios, especialmente los más pequeños, deben disponer de oportunidades para practicar actividad física, competir y desarrollar talento.

En este sentido, ha recordado que “el deporte de nuestra provincia tiene mucho presente y más futuro aún”.

Premiados

El premio al mejor deportista masculino ha recaído en José María Mielgo Moneo, de Tordesillas, por sus resultados en tiro olímpico, modalidad de skeet. Fue campeón de España en 2025, octavo en el Campeonato de Europa de ese año y número uno del ranking nacional a 31 de diciembre de 2025.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, entrega el Premio Especial a Toni Nadal, este martes en la II Gala del Deporte Diputación de Valladolid

El galardón a la mejor deportista femenina ha sido para Alejandra Alonso de Villa, de Simancas.

Integrante de la selección española femenina de pádel, se proclamó campeona de Europa por selecciones en La Línea de la Concepción en octubre de 2025 y alcanzó los cuartos de final del Campeonato del Mundo por parejas celebrado en Kuwait en noviembre de ese mismo año.

En la categoría de mejor promesa masculina, el reconocimiento ha sido para Daniel Sanz Vicario, de Portillo, por sus resultados en orientación. En el Campeonato de Europa Juvenil de Orientación (EYOC) de 2026, celebrado en Eslovenia, consiguió dos medallas de oro, en Sprint y Larga, y una de bronce en Relevos.

Además, fue número uno del ranking de la Liga Española de Orientación a Pie de 2025 en categoría M16.

El premio a la mejor promesa femenina ha distinguido a Miriam Fernández Herrero, de Pedrajas de San Esteban, campeona de Castilla y León de pelota a mano en categoría cadete durante la temporada 2025-2026 y primera del ranking regional. La deportista compite con el Club Pelota Jaime Oñate.

En las categorías de deportistas con discapacidad, el premio a la mejor deportista femenina ha sido para Ana Amado García, de Villanubla, número uno del ranking nacional absoluto de la Real Federación Española de Karate en kata sénior K40 y campeona de España Absoluta en 2026.

El público asistente a la II Gala del Deporte de la Diputación de Valladolid, celebrada este martes Diputación de Valladolid

El galardón al mejor deportista masculino con discapacidad ha recaído en Adrián Parras Álvarez, de Simancas, integrante del Equipo Nacional de Atletismo y del Club Vicky Foods Athletics. En el Mundial Virtus de Brisbane de 2025 logró dos medallas de bronce, en 5.000 y 10.000 metros.

También consiguió una plata en cross corto y un bronce en cross largo en el Mundial Virtus de Campo a Través de 2025, además de proclamarse campeón del mundo por equipos en ambas distancias. En mayo de 2026 volvió a conseguir el título de campeón de España de 5.000 metros al aire libre.

José Óscar Gómez Martín

La Diputación ha concedido una Mención Especial a José Óscar Gómez Martín, vinculado a Quintanilla de Arriba y Olivares de Duero, por su trayectoria y sus resultados en parakickboxing. Es campeón de Castilla y León, de España, de Europa y del mundo, título mundial que consiguió en Abu Dhabi en 2025.

Gómez Martín forma parte de la Comisión de Deporte de Personas con Discapacidad de la Federación Española de Kickboxing y Muaythai. La distinción reconoce tanto sus resultados deportivos como su compromiso con el deporte inclusivo y su contribución a visibilizar las posibilidades de la práctica deportiva. Conrado Íscar ha destacado su condición de pionero en la práctica del kickboxing con una prótesis de pierna.

Toni Nadal

La segunda edición de la Gala del Deporte ha contado también con la entrega del Premio Especial de la Diputación de Valladolid a Toni Nadal, que ha participado en el encuentro con una charla en la que ha compartido su experiencia y reflexiones sobre el deporte.

Su presencia ha permitido completar una jornada dedicada al reconocimiento del talento deportivo, el esfuerzo, la superación y los valores que representa la práctica deportiva.

El presidente ha felicitado a todos los galardonados y ha señalado que detrás de cada premio hay “mucho esfuerzo, ilusión y perseverancia”, con el deseo de que sus trayectorias sirvan de inspiración a quienes comienzan su camino en el deporte.

El deporte en la Diputación

La gala es el culmen del trabajo que se realiza durante todo el año desde la Diputación para que vivir en un municipio pequeño no suponga tener menos oportunidades de practicar deporte, competir o desarrollar talento.

La institución provincial concibe el deporte como una herramienta de igualdad de oportunidades y de cohesión territorial, con programas para escolares, jóvenes y adultos, competición y deporte popular, modalidades tradicionales y nuevas, y pruebas en la naturaleza.

Los Juegos Escolares son una de las grandes líneas estructurales de esa política. La edición 2025-2026 se organizó en ocho grandes programas, desde 'Deporte Escolar' y 'Deporte Divertido' hasta 'Deporte en el Aula', 'Campamentos Deportivos' o 'Juego Limpio', y sus competiciones, iniciadas en noviembre, reunieron a más de 5.000 escolares de la provincia.

La Diputación mantiene la gratuidad de la cuota de participación y continuará subvencionando el transporte de todos los equipos y modalidades convocadas.

Para la población adulta, los Campeonatos Provinciales se desarrollan entre marzo y junio en modalidades como fútbol sala, baloncesto, juegos tradicionales (tanga, calva, rana y bolos), pádel, frontenis, bádminton, tenis de mesa y golf.

A ellos se suman circuitos como la Copa BTT Provincial, que en 2026 recorre El Carpio, Zaratán, Pedrajas de San Esteban, Medina de Rioseco, Olmedo y Tudela de Duero; el Circuito de las 5 Leguas 'Mayte Martínez', de atletismo popular en distintos municipios; y los programas 'Paisajes por la Provincia' y 'Navegando por la Provincia', que vinculan deporte, naturaleza y territorio.

En los municipios de menor población, programas como 'Verano Activo' combinan deportes alternativos, juegos tradicionales, animación y talleres durante el periodo estival.

La Diputación apoya además de forma directa a los deportistas con 'Deportistas Destacados' y a los clubes y entidades deportivas de municipios de menos de 20.000 habitantes, mediante subvenciones, ayudas para material deportivo inventariable, cesión de material y colaboración con ayuntamientos, federaciones y clubes en competiciones y Trofeos Diputación.