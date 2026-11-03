Guardia Civil

Guardia Civil EE

Valladolid

Nueve detenidos en Valladolid tras desarticular una red criminal de ‘mulas bancarias’ que estafó 240.000 euros

La organización tenía ramificaciones en Terrassa (Barcelona), donde se ha arrestado a otra persona.

Más noticias: Desarticulan una red de ciberestafadores con detenidos e investigados en toda España, incluido en Castilla y León

Publicada
Actualizada
Síguenos

La Guardia Civil de Valladolid, conjuntamente con la de Barcelona, ha detenido a nueve personas en la provincia vallisoletana y una en Terrassa, tras desarticular una organización criminal de estafas bancarias que defraudó 240.000 euros.

La red usaba cuentas bancarias de terceros, conocidas como ‘mulas bancarias’, para recibir, transferir y retirar dinero procedente de presuntas estafas, dificultando el seguimiento de los fondos y la identificación de sus destinatarios finales.

El avance de la operación ‘Marcopa/Withdraw’ permitió detectar una estructura cuya actividad tenía su origen en la provincia de Valladolid, donde presuntamente se captaba a personas para facilitar sus cuentas bancarias.

Además, se extendía hasta la localidad de Terrassa (Barcelona), donde se efectuaban reintegros de dinero procedente de las estafas investigadas.

A través de esta operativa, los fondos procedentes de estafas telemáticas eran ingresados en distintas cuentas bancarias y posteriormente retirados en efectivo, utilizando a terceras personas para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar la identidad de quienes pudieran beneficiarse de las cantidades obtenidas ilícitamente.

Además, la actividad investigada habría ocasionado un perjuicio económico a diversas víctimas por todo el territorio nacional mediante diversos métodos de estafa, entre los que se encuentran el “hijo en apuros” y el phishing, entre otros

El importe total presuntamente defraudado asciende a 240.000 euros.

Como resultado de la investigación, se ha procedido a la detención de diez personas en total, presuntamente relacionadas con la operativa investigada y con la recepción, canalización y retirada de fondos de dinero procedente de las estafas.