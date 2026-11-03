Nueve detenidos en Valladolid tras desarticular una red criminal de ‘mulas bancarias’ que estafó 240.000 euros

La Guardia Civil de Valladolid, conjuntamente con la de Barcelona, ha detenido a nueve personas en la provincia vallisoletana y una en Terrassa, tras desarticular una organización criminal de estafas bancarias que defraudó 240.000 euros.

La red usaba cuentas bancarias de terceros, conocidas como ‘mulas bancarias’, para recibir, transferir y retirar dinero procedente de presuntas estafas, dificultando el seguimiento de los fondos y la identificación de sus destinatarios finales.

El avance de la operación ‘Marcopa/Withdraw’ permitió detectar una estructura cuya actividad tenía su origen en la provincia de Valladolid, donde presuntamente se captaba a personas para facilitar sus cuentas bancarias.

Además, se extendía hasta la localidad de Terrassa (Barcelona), donde se efectuaban reintegros de dinero procedente de las estafas investigadas.

A través de esta operativa, los fondos procedentes de estafas telemáticas eran ingresados en distintas cuentas bancarias y posteriormente retirados en efectivo, utilizando a terceras personas para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar la identidad de quienes pudieran beneficiarse de las cantidades obtenidas ilícitamente.

Además, la actividad investigada habría ocasionado un perjuicio económico a diversas víctimas por todo el territorio nacional mediante diversos métodos de estafa, entre los que se encuentran el “hijo en apuros” y el phishing, entre otros

El importe total presuntamente defraudado asciende a 240.000 euros.

Como resultado de la investigación, se ha procedido a la detención de diez personas en total, presuntamente relacionadas con la operativa investigada y con la recepción, canalización y retirada de fondos de dinero procedente de las estafas.