El alcalde de Valladolid asiste a la presentación del proyecto de rehabilitación integral del edificio de Cáritas Diocesana Cedida

Cáritas rehabilita su edificio de José María Lacort para crear un centro de día para personas sin hogar

El edificio de Cáritas Diocesana situado en el número 11 de la calle José María Lacort afronta una rehabilitación integral para convertirse en un nuevo espacio de atención a las personas en situación de vulnerabilidad y albergar, al mismo tiempo, la sede institucional de la entidad.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha asistido a la presentación del proyecto, que contempla una inversión de ejecución material de más de 3.450.000 euros y que permitirá adaptar los más de 4.150 metros cuadrados del inmueble a sus nuevos usos.

La intervención contempla la creación de un centro de día para personas sin hogar en las plantas baja y primera, mientras que el resto del edificio se destinará a las dependencias institucionales de Cáritas.

De esta manera, el inmueble combinará la atención directa a quienes atraviesan situaciones de exclusión social con los espacios necesarios para el desarrollo de la actividad de la organización.

Carnero ha agradecido la invitación de Cáritas y del Arzobispado para conocer una actuación que ha calificado de importante tanto para las personas que más lo necesitan como para el conjunto de Valladolid.

El regidor ha destacado, además, la transformación que experimentará este entorno de la ciudad, donde la rehabilitación del edificio de Cáritas se suma a la intervención que se está llevando a cabo en el centro de educación especial colindante.

“Este entorno se va a ver rehabilitado con la obra que se está haciendo en el centro de educación especial y con esta segunda actuación, contigua, que supone la rehabilitación del edificio de Cáritas”, ha señalado el alcalde, quien ha trasladado su enhorabuena al Arzobispado por impulsar la recuperación de una zona que considera importante para la ciudad.

No obstante, Carnero ha querido poner el foco en el cometido social de la entidad más allá de la propia intervención arquitectónica.

“Lo verdaderamente trascendente es la labor de Cáritas, encomiable. Estamos hablando del tercer sector y, dentro de él, de un Everest de la empatía, de la solidaridad y de sacar lo mejor del ser humano”, ha afirmado.

El alcalde ha puesto en valor el trabajo que desarrollan diariamente los profesionales y voluntarios de la organización, una tarea que, según ha destacado, se desarrolla en muchas ocasiones de manera silenciosa.

“Hacen que muchas personas que se encuentran en situaciones de necesidad tengan una esperanza”, ha subrayado.

La rehabilitación permitirá mejorar de forma integral las condiciones de accesibilidad, funcionalidad y eficiencia del inmueble, que cuenta con una superficie construida aproximada de 4.158 metros cuadrados sobre una parcela de 602 metros cuadrados. Entre las actuaciones previstas figura la excavación del semisótano para ganar altura, así como la adecuación de la planta baja para garantizar la accesibilidad y habilitar dos entradas independientes, una para el centro de día y otra para la sede institucional.

El proyecto incluye también la instalación de nuevos ascensores, ya que actualmente el edificio dispone de uno, y la construcción de nuevas escaleras de evacuación para mejorar las condiciones de seguridad.

A ello se sumarán la renovación de las instalaciones, la redistribución de los espacios interiores, la actualización de los acabados y la mejora de las fachadas y los cerramientos. En el ático se intervendrá sobre la cubierta para recuperar su configuración original.

La actuación se desarrolla teniendo en cuenta las condiciones de protección del inmueble, que cuenta con protección estructural de grado P3, así como la protección arqueológica que afecta al suelo sobre el que se asienta.

El proyecto mantendrá el volumen general del edificio y concentrará los trabajos en su reestructuración y adaptación a los nuevos usos.