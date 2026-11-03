Imagen de la segunda edición del Certamen de Monólogos del municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

Arroyo es Teatro convierte la Casa de la Música en el templo de la comedia con el III Certamen de Monólogos

La Casa de la Música se volverá a convertir en el centro de la comedia los días 6 y 8 de noviembre con el III Certamen de Monólogos de Arroyo de la Encomienda, una cita imprescindible para los amantes de la comedia, el ingenio y las historias capaces de arrancarnos una carcajada.

El evento, presentado por la humorista Patri de la Fuente, arrancará el viernes 6 de noviembre con la semifinal.

Anais Nosomosnadie, Elena Tallón, Asier Gato, Carlos Valero, Buitrago y Rafa Carmona lo darán todo sobre el escenario para conquistar al público y al jurado. Además, esta primera noche contará con la actuación especial de Davis Corpa, ganador de la pasada edición.

El desenlace llegará el domingo 8 con la final, donde los tres monologuistas clasificados competirán por alzarse con el título de esta tercera edición, acompañados por la participación del reconocido cómico Diego Arjona.

Las entradas tienen un precio de 6 euros por sesión y 10 euros abono y se pueden adquirir en entradas.com y en la Casa de Cultura de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y 16:00 a 21:30 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Toda la información se puede consultar en la web municipal: www.aytoarroyo.es