Imagen de una de las muestras de teatro representadas en Aldeamayor de San Martín en una edición anterior de la Semana Cultural. Ayto Aldeamayor de San Martín

Aldeamayor de San Martín se rinde a los juegos tradicionales, el teatro y los talleres: programa completo de la Semana Cultural

Este viernes, 6 de noviembre, Aldeamayor de San Martín (Valladolid) dará inicio a las actividades con motivo de la Semana Cultural 2026, una cita anual ya consolidada en la localidad que propone actos para todas las edades como teatro, juegos tradicionales, conferencias taurinas o iniciativas litúrgicas, entre otras.

La programación se extenderá hasta el próximo domingo 15 de noviembre y, como principal novedad, está el baño sonoro de relajación, que se celebrará el día 7 en el Centro de Día.

Mientras tanto, el día inaugural de la Semana Cultural de Aldeamayor comenzará a las 10:00 horas, también en el Centro de Día, con un taller de cocina cardiosaludable, enmarcado dentro del programa de envejecimiento activo de la Diputación de Valladolid.

Programa completo de la Semana Cultural 2026 de Aldeamayor de San Martín (Valladolid). Ayto Aldeamayor

Para la gran mayoría de las actividades, cabe destacar, es necesaria una inscripción previa. Toda la información está en el cartel previamente compartido y, en caso de dudas o de no aparecer la disponibilidad para formalizar las solicitudes, puede consultarse en el teléfono del área de Cultura del Ayuntamiento ( 661 588 134 ).

También el viernes 6 de noviembre, a las 16:00 horas, se celebrará el campeonato de tute en el Bar El Centro, con la colaboración de la asociación U.C. San José.

Este primer día se cerrará con la conferencia 'Un golpe maestro a Gran Bretaña: España en el origen de los Estados Unidos'. La encargada de impartir la misma será Adelaida Sagarra Gamazo y la actividad, organizada por la Asociación Cultural Villa de Aldeamayor, se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

La segunda jornada de la Semana Cultural comenzará con el baño sonoro y por la tarde el Bar El Centro celebrará, a las 16:00 horas, el campeonato de dominó. Entre las 17:00 y las 19:00 habrá una exhibición cultural en el Frontón Municipal y a las 19:00 el Teatro y Casa de Cultura Adolfo Suárez acogerá el 'Musical Teen Beach' de la compañía Bailarte.

Para terminar el día, el Salón de Plenos del Ayuntamiento celebrará un coloquio taurino a las 20:00 que estará moderado por Ana Alvarado y contará con la participación de Adrián Lambas, Jesús Sanz, Javier García y Dani Martín. Tras ello, habrá un vino español en la sala polivalente.

Este primer fin de semana culminará el domingo día 8 con la tirada de rana y bolos, tanto para público adulto como infantil, en el Frontón Municipal a partir de las 11.00 horas. Por la tarde, el bar El Centro celebrará el campeonato de mus a las 16:00 y a las 17:00 la Sala Polivalente acogerá el torneo de Rummy.

El lunes 9 de noviembre, la Casa de Cultura propone un cuentacuentos y taller infantil a partir de las 17:00 horas bajo el título 'Ibai, nuestro pequeño León', destinado a niños de entre tres y ocho años.

Ya el martes, 10 de noviembre, este mismo espacio acogerá la XLIII Muestra de Teatro Provincial de Valladolid, donde la compañía El Llano de Aldeamayor de San Martín presentará su muestra 'Escenas' a las 20:00 horas.

Los actos litúrgicos tendrán el protagonismo el miércoles 11 de noviembre, con la celebración de la eucaristía en honor a San Martín, patrón de la localidad, en la parroquia de San Martín de Tours a las 12:00. Por la tarde de ese mismo día, a las 18:30, la Casa de Cultura acogerá un taller de marionetas.

Las actividades continuarán el viernes 3 de noviembre, con un nuevo taller de cocina cardiosaludable a las 10:00 horas, otra vez en el Centro de Día, a las 10:00 horas y la proyección del documental 'La vida en una gota' en la Casa de Cultura a las 19:00 horas. Este antepenúltimo día concluirá con un concierto de Velayos Band en el Frontón Municipal a las 22:00 horas.

El segundo sábado de la Semana Cultural, el día 14 de noviembre, el Espacio Joven acogerá a las 12:00 un taller de danzas del mundo a cargo de María Luisa Cañibano Pérez y la Sala Polivalente celebrará el campeonato de brisca a las 16:00.

La Casa de Cultura, por su parte, propondrá al público una nueva actuación teatral, esta vez de la compañía La Máquina Real, que llegará con su espectáculo 'Caballero soy' a partir de las 19:00 horas.

Por último, el día se cerrará con la actuación de Fran Pahino en el bar El Centro. El cantante español interpreta música pop ligera, baladas y tributos a artistas como Tino Casal, Luis Miguel y grandes éxitos de la década de los 80.

Aldeamayor de San Martín finalizará su Semana Cultural 2026 con una nueva propuesta de la XLIII Muestra de Teatro Provincial de Valladolid en la Casa de Cultura, donde la compañía Fragmentos de Viana de Cega presentará 'Sobre el poder'.