La entrada de los Cines Casablanca Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Sale a la venta el local de los Cines Casablanca en Valladolid por 950.000 euros

“Local en rentabilidad en venta en Calle Oscura, 10. 950.000 euros. 409 metros cuadrados. 2.323 euros por metro cuadrado”, reza el título del anuncio que se puede ver en el portal de Idealista.

En el comentario del anunciante se ofrece “en venta este emblemático local en pleno centro de Valladolid” junto al Teatro Calderón que “actualmente aloja los clásicos Cines Casablanca”, apuntan.

“Dispone de una superficie de 409 metros cuadrados. Con entrada principal por calle Leopoldo Cano, escaparate de ocho metros aproximadamente y entrada de servicio por calle Rúa Oscura”, sigue el anuncio.

La descripción apunta que el local “cuenta con salida de humos, aislamiento acústico y también climatización” y que “está a pie de calle, sin obstáculos arquitectónicos” lo que “ofrece múltiples posibilidades para otros negocios, como gimnasio, supermercados, clínicas y otras posibilidades” con “una altura de techos de cuatro metros aproximadamente”.

Imagen del anuncio publicado en Idealista. Fotografía: Idealista.

Un anuncio invita a ponerse en contacto con la inmobiliaria Remax Pisuerga para “saber más de este interesante local y sus posibilidades, así como de su situación contractual”.

Un anuncio que ha alarmado a los usuarios de los Cines Casablanca, que se preguntan cuál es el futuro de las salas.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha hablado con Arturo Dueñas, gerente de los Cines Casablanca, que explica que “es una situación que se da desde que yo alquilé los locales”.

“Los dueños contemplaban la posibilidad de vender el inmueble. Yo lo tengo alquilado y, anualmente, vamos renovando el alquiler de forma automática y de común acuerdo. La relación entre los dueños del inmueble y yo es cordial”, explica Dueñas.

Nuestro entrevistado señala que en el anuncio de la venta del local “se dice que está en rentabilidad” que “significa que hay una persona que está gestionando un negocio en el lugar” que es el propio Arturo Dueñas.

“Hay muchos locales que se ponen en rentabilidad y un comprador puede adquirir el inmueble respetando el contrato en alquiler que ya existe. Hay un contrato en alquiler en vigor. Yo quiero convertirme en el comprador del local, pero, si existiera otro comprador podemos seguir tal y como estamos. Es complicado que se instaure otro negocio”, añade el gerente de los Cines Casablanca en Valladolid.

Arturo Dueñas recalca que “tiene contrato vigente y renovable cada año de forma automática” e incide en que “cabe la posibilidad de que lo compre otra persona y él siga alquilándolo” o que “sea él el que compre, de forma definitiva, el espacio”.

“Lo más cómodo sería que yo lo comprara, pero el precio es desorbitado. Si viene otro comprador, podríamos seguir como estamos”, añade.

Para finalizar apunta que “no tiene miedo” pero “sí una cierta inquietud” ya que “está pendiente de una ampliación” que “no abordaré hasta que todo se clarifique”.