Albergue de Tordehumos en el que se produjeron los hechos. Fotografía: Rubén Cacho / ICAL.

Prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor del homicidio de Tordehumos

La autoridad judicial ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor del homicidio de este sábado, 31 de octubre en un albergue rural de Tordehumos, en Valladolid, como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.

Un hombre de unos 30 años falleció y otras dos personas resultaron heridas tras una agresión con arma blanca.

Una decisión que se ha tomado después de que el detenido pasara este domingo, 1 de noviembre, a custodia judicial.

Fue localizado el sábado por la Guardia Civil en la localidad de Villabrágima, cerca del río Sequillo y del polideportivo municipal, tras permanecer varias horas fugado.

Los hechos

La tragedia tuvo lugar el sábado en un albergue rural de Tordehumos, donde una discusión por problemas de convivencia entre varios residentes derivó en una agresión por arma blanca que provocó la muerte de un hombre de unos 30 años y dejó heridas a otras dos personas.

Los heridos fueron atendidos por los servicios sanitarios y trasladados a los hospitales Clínico Universitario y Río Hortega de Valladolid en UVI móvil y helicóptero medicalizado.

Después de la agresión, el presunto autor huyó del lugar. La Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo de búsqueda en Tordehumos y zonas aledañas con agentes sobre el terreno y el apoyo de un helicóptero.

Paralelamente, los agentes de la Guardia Civil trabajaron en el albergue rural donde se produjo la agresión para tomar declaración a posibles testigos y recabar las pruebas necesarias para esclarecer lo sucedido.