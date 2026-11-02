Melania (39), arquitecta técnica autónoma: “No puedo entender que haya personas con 50, 100 o 200 viviendas”

“Tengo claro que no es normal ni ético que una persona pueda tener una calle entera de pisos y poner su precio, mientras hay gente, de mi edad, compartiendo vivienda con extraños porque no pueden pagar otra cosa”, afirma, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Melania Calleja Gómez.

Ella es una arquitecta técnica autónoma que vive en El Carpio (Valladolid) y con la que hablamos de vivienda. El problema que más preocupa a los ciudadanos de nuestro país en estos momentos.

“No puedo entender que haya personas con 50, 100 o 200 viviendas. Es un derecho constitucional. Si las grandes fortunas o empresas tienen tantos pisos, están complicando cualquier tipo de actuación”, señala.

Arquitecta técnica autónoma

Melania Calleja Gómez es arquitecta técnica autónoma, vive en El Carpio y tiene 39 años. Completa gran parte de su actividad en la zona sur de Valladolid.

“Me crie en El Carpio. Estudié en Medina del Campo y después, la carrera para ser arquitecta técnica, la hice en Valladolid. Cuando era pequeña no tenía claro lo que quería ser de mayor, pero con 18 o 19 años comencé a definir mi camino”, afirma nuestra entrevistada.

Cuenta con una arquitectura técnica, una ingeniería de edificación y con un máster en prevención de riesgos laborales. Además, es técnica en operaciones topográficas y urbanismo.

“Soy arquitecta técnica autónoma con 20 años de experiencia en la profesión. Mi trabajo, en lo que a la carga se refiere, no ha bajado en los últimos años”, apunta nuestra entrevistada.

Con ella hablamos del problema de la vivienda que está marcando el debate de los últimos meses en nuestro país.

El problema de la vivienda

“El problema que tiene España con la vivienda es una escasez estructural de oferta asequible y una subida descontrolada de los precios. También una polarización demográfica macrocéfala, en la que las grandes ciudades como Madrid o Barcelona acaparan, cada vez, más empresas y población”, añade la arquitecta técnica.

Nuestra entrevistada, que vive en El Carpio (Valladolid), no duda en asegurar que, mientras que esto ocurre, “los pueblos nos estamos quedando sin empresas, trabajo, gente y con viviendas cerradas”.

“No pienso que el problema sea tanto de construcción de nuevas viviendas como de accesibilidad a las que ya están construidas”, señala, apuntando que “hay que intentar que las viviendas existentes sean accesibles” y “se apueste por su rehabilitación”.

Analizamos también con Melania las posibles soluciones.

Soluciones ante el problema

“La clave no solo está en construir vivienda pública, sino en que haya vivienda pública accesible y habitable. En no dejar morir los centros de las ciudades para construir en el extrarradio”, explica nuestra entrevistada.

También pide “apoyar a las empresas para que inviertan en pueblos o pequeñas ciudades” y “estabilizar la población” o, incluso, “intentar que crezca en dichos municipios donde existe vivienda, pero no oportunidades laborales”.

La arquitecta técnica explica que intentaría “crear un fondo de viviendas público, comprando y rehabilitando o construyendo” y “regular los precios”.

“Además, intentaría incentivar a las empresas a posicionarse en pueblos o ciudades de menor población, con ayudas y con menores impuestos, para así lograr que crezcan en número de habitantes. También facilitaría el acceso a la vivienda en esos municipios. Vivienda hay. Tenemos pueblos con mucha vivienda en ruina porque a nadie le interesa”, añade.

Además, nuestra entrevistada señala que “potenciaría el teletrabajo” ya que “de este modo incentivas que la gente siga o pueda residir en los pueblos” y apuesta por “mejoras en transporte”.

“50, 100 o 200 viviendas”

Nuestra entrevistada “apostaría por la vivienda existente, la reformaría y crearía, tanto viviendas de protección oficial como de alquiler, no solamente para jóvenes que, desde luego, son necesarias. Para personas de todo tipo y, también, para nuestros mayores”, explica.

“No puedo entender que haya personas con 50, 100 o 200 viviendas. Es un derecho constitucional y, si las grandes fortunas o empresas tienen tantos pisos, están complicando cualquier tipo de actuación”, señala.

Sobre este tema añade que “no sé dónde está el límite, si debe existir, si ha de ser por el valor del sumatorio de pisos o solamente hay que regular el precio de alquiler de los mismos”.

“Tengo claro que no es normal ni ético que una persona pueda tener una calle entera de pisos y poner su precio, mientras hay gente, de mi edad, compartiendo vivienda con extraños porque no pueden pagar otra cosa”, apunta.

Maricarmen y el futuro

Con ella hablamos también del caso de Maricarmen. Nuestra entrevistada apunta que “me da mucha pena cualquier desahucio, más el de una anciana o familias con niños”.

“Desconozco con exactitud las causas del caso. Se ha hablado tanto que ya no se sabe lo que es verdad y lo que no. Lo cierto es que no tiene sentido echar a la calle a una mujer de 87 años”, asegura.

La arquitecta técnica vallisoletana apuesta por “estudiar cada caso y negociar algo factible para que la gente tenga una vivienda donde vivir y poner todas las facilidades posibles para alquilar”.

“No debe ser la misma negociación entre unos inquilinos y una empresa de alquileres, que pueden asumir unos meses de bajada de precio, que, entre un inquilino y un arrendador, que puede ser un señor jubilado que tiene esa vivienda por herencia o no y al que su alquiler le sirve de sustento mensual”, añade.

Sobre el futuro de la vivienda en nuestro país, Melania Calleja Gómez apunta que “es un tema complicado” y que “lo lleva siendo siempre”, pero, añade, que “va empeorando con el tiempo y es difícil meterle mano”.

“El Gobierno que esté tiene que ponerse muy tajante con el tema. Como nunca llueve a gusto de todos, se haga lo que se haga, causará mucha disputa y controversia”, finaliza.