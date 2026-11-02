La Diputación de Valladolid estrena un blog para acercar la domótica y las ventajas del hogar digital a los ciudadanos

La Diputación de Valladolid continúa impulsando la divulgación y el conocimiento de las posibilidades que ofrece la tecnología en la vida cotidiana a través del Centro Demostrador Hogar Digital en Villanubla.

Se trata de un espacio enmarcado en el proyecto Iberus Smart Comunidad Digital Transfronteriza (IBERUS SmartCDT) cofinanciado a través de fondos FEDER, que acerca a la ciudadanía soluciones tecnológicas aplicadas a la vivienda.

En este marco, el Centro Demostrador ha puesto en marcha un nuevo espacio de contenidos en su página web, con un blog que aborda la tecnología desde situaciones cercanas y ejemplos reales y que pretende ayudar a la ciudadanía a conocer las posibilidades que ofrece la digitalización del hogar de una manera sencilla, práctica y segura.

El nuevo espacio parte de una realidad cada vez más presente en la vida cotidiana: la incorporación de dispositivos conectados, sensores y sistemas de automatización a las viviendas. El objetivo es explicar cómo estas soluciones pueden contribuir a crear hogares más seguros, eficientes y adaptados a las necesidades de las personas, favoreciendo además una mayor autonomía.

La iniciativa presta también especial atención a la privacidad y al uso responsable de la tecnología, ofreciendo información para comprender cómo funcionan las diferentes soluciones, qué datos pueden utilizar y qué aspectos deben tenerse en cuenta antes de incorporarlas al hogar.

Tecnología en espacios reales

Los primeros contenidos publicados combinan artículos divulgativos con experiencias de usuarios, mostrando de forma práctica cómo pequeñas soluciones tecnológicas pueden incorporarse a la vida diaria.

Entre los ejemplos se encuentra el testimonio de una persona que ha automatizado las persianas de su vivienda, una experiencia que permite comprobar de manera concreta cómo la tecnología puede aportar comodidad, eficiencia y autonomía sin necesidad de realizar grandes transformaciones.

El blog pretende así convertirse en una herramienta de divulgación accesible para todo tipo de públicos, independientemente de sus conocimientos tecnológicos, y acercar conceptos relacionados con la domótica y el hogar digital mediante ejemplos cotidianos y soluciones fáciles de comprender.

Un espacio para experimentar

Esta labor divulgativa complementa la actividad del Centro Demostrador Hogar Digital de Villanubla, donde la ciudadanía puede conocer y experimentar directamente con diferentes soluciones tecnológicas relacionadas con la seguridad, la salud y el bienestar, la eficiencia energética, la estimulación física y cognitiva, la comunicación y el entretenimiento.

El Centro Demostrador busca mostrar de una manera práctica que la tecnología puede convertirse en una herramienta al servicio de las personas, ayudándolas a desenvolverse con mayor autonomía y facilitando determinadas tareas de la vida cotidiana.

A través de la publicación periódica de nuevos contenidos, el blog continuará incorporando aplicaciones, experiencias y casos de uso para demostrar que la digitalización del hogar no consiste únicamente en controlar dispositivos desde un teléfono móvil, sino en desarrollar soluciones que permitan que las viviendas se adapten mejor a las personas y a sus necesidades.

La información puede consultarse en el espacio web del Centro Demostrador Hogar Digital y en su blog: hogardigital.diputaciondevalladolid.es/blog