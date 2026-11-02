Detenido un joven de 27 años por amenazar a la pareja de su madre y causarle daños en su turismo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, en la noche del 30 de octubre, a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas y otro de daños.

Una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional fue comisionada por la Sala Cimacc 091 para dirigirse a un domicilio de la capital, donde al parecer una persona estaba tratando de acceder a su domicilio y otra se lo impedía.

A la llegada de los agentes, se encontraron en la vía pública a una mujer y dos hombres que mantenían una acalorada discusión.

Los agentes mediaron e identificaron a ambas partes. Se trataba de una mujer y su pareja, que pretendían acceder al domicilio y de otro lado el hijo de la mujer que se lo impedía.

El joven, de 27 años, según informó a los policías, ya había convivido unos meses con su madre y su pareja, para abandonar el domicilio finalmente por los constantes problemas que ocasionaba.

En esta ocasión, había mantenido una discusión por motivos personales con el hombre pareja de su madre, y les había impedido acceder a su domicilio, profiriendo amenazas verbales directas contra la víctima.

También había ocasionado al parecer varios daños en el turismo de la víctima que estaba estacionado en la calle, rayando todos los laterales del vehículo y fracturando los dos espejos retrovisores y sus carcasas, extremo que comprobó uno de los policías in situ.

Por todo esto los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de amenazas y otro delito de daños y a su traslado a dependencias policiales donde permaneció bajo custodia.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.