El accidente de un turismo con vuelco provoca complicaciones en la circulación en la A-6: hay un herido

Un hombre de unos 55 años ha resultado herido tras una salida de vía y vuelco con su turismo en la A-6, tras un accidente de tráfico que se ha registrado en San Vicente del Palacio, en Valladolid, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 09:14 horas en la citada vía, en concreto en el kilómetro 149, sentido Galicia.

Todo tras la salida de vía y vuelco de un turismo. En el accidente ha resultado herido un varón de unos 55 años, consciente y atrapado dentro del vehículo.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - SACYL, que ha enviado una ambulancia al lugar.

El accidente también provocó complicaciones en la circulación. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), se registra tráfico lento entre los kilómetros 148 y 148,1 de la A-6, en sentido creciente, a su paso por la provincia de Valladolid.

La incidencia presenta nivel de servicio amarillo, lo que advierte de dificultades para circular con normalidad por este tramo de la autovía.

La DGT recomienda a los conductores extremar las precauciones, moderar la velocidad y mantener la distancia de seguridad.