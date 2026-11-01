Zaratán se vuelca con la Salchicha: 40 años de 'Los Trazas' en el balcón y lleno hasta la bandera en el primer encierro

Zaratán huele a fiesta, a tradición y, cómo no, a su emblemática salchicha. El municipio vallisoletano se ha volcado de lleno en la celebración de sus días grandes con una afluencia masiva de vecinos y visitantes, arropados por un tiempo espectacular y un programa cargado de actividades.

El momento cumbre arrancó este sábado con el emotivo pregón de la peña 'Los Trazas' por su 40 aniversario y el arranque del cartel taurino.

La Plaza Mayor se convirtió en un hervidero para escuchar a ‘Los Trazas’, una de las peñas más queridas del pueblo, cuyos integrantes lucieron con orgullo sus icónicas camisetas blancas.

En su alocución, cargada de añoranza y "orgullo de ser y sentirse zaratanero", rememoraron cómo 12 chavales de 11 años fundaron hace cuatro décadas lo que hoy es una auténtica familia.

Foto de los miembros de la Asociación Caño Dorado antes del primer encierro. Ayto. Zaratán.

Hubo también palabras de recuerdo para los peñistas fallecidos y un emotivo guiño a la evolución de un pueblo que "se llena de vida en estos días".

Junto a ellos estuvieron el alcalde, Roberto Migallón, y los concejales de Cultura, Festejos y Deportes.

'Finito' desata la emoción

El apartado taurino arrancó con fuerza y emoción. Antes de dar suelta a la primera res, se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas del reciente accidente de Urda.

A continuación, saltó al albero 'Finito', un imponente toro de la ganadería José Cruz cedido por la Asociación Cultural Taurina Caño Dorado para conmemorar sus diez años de andadura.

El festejo dejó grandes detalles en la arena, distinguiéndose a Iván Maniego por el mejor quiebro, Alejandro Viñas por el mejor detalle artístico y Antonio Rodríguez por el mejor corte, además de rendir tributo a los recortadores Jesús Gallego y Mario Parrado.

Primer encierro en Zaratán. Ayto. Zaratán.

La jornada sabatina se remató con el ambiente festivo del 'Salchifest', impulsado por los ritmos de Alberto Villanueva, Los del Lío y Sergei Rez.

Las celebraciones continúan este domingo con el esperado encierro del Toro de la Salchicha y la suelta de 'Filigrana'.