A la caza del súper en Valladolid: usan un cochecito de bebé para ocultar un botín de 400 euros y acaban detenidas

Sorprendidas in fraganti con las manos en la masa y un botín camuflado a plena vista. La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de hurto en un supermercado de la ciudad, donde fue interceptada junto a dos compinches cuando intentaban cruzar las líneas de caja sin pagar mercadería valorada en 410,64 euros.

¿El escondite elegido? Un carrito de bebé aparentemente vacío.

Los hechos se desencadenaron a las 14:00 horas del pasado 29 de octubre, cuando la Sala del 091 recibió el aviso de los vigilantes de seguridad del establecimiento.

Los empleados tenían retenidas a tres mujeres que pretendían abandonar el comercio con una nutrida compra sin abonar.

Al llegar al lugar, los agentes uniformados comprobaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se apreciaba con claridad la compenetración del grupo: mientras la arrestada introducía y ocultaba los productos en el interior del cochecito, sus dos acompañantes vigilaban a los lados para no ser descubiertas.

Gran historial delictivo

La sorpresa de los policías fue a más al consultar las bases de datos para filiar al trío. Entre las tres sumaban un abultado expediente delictivo con casi cuarenta detenciones a sus espaldas, la gran mayoría por hurtos idénticos.

En concreto, la presunta autora material acumulaba 8 arrestos previos, mientras que las dos mujeres que hacían las labores de vigilancia contaban con 18 y 9 antecedentes policiales respectivamente.

Debido a que estas dos últimas se encontraban en un avanzado estado de gestación, los agentes procedieron a su identificación completa y, tras verificar un domicilio conocido para eventuales requerimientos judiciales, les permitieron abandonar el local.

Por su parte, la autora de la sustracción fue trasladada a dependencias policiales. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, esta ha decretado su puesta en libertad con cargos.