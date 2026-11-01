El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y el arzobispo de Valladolid, Luís Argüello en la celebración del día de Todos Los Santos en Valladolid. Rubén Cacho. ICAL.

Carnero confirma la inversión de 1,5 millones en el Cementerio de El Carmen y el estreno de un QR para el Panteón de Ilustres

En una jornada de profundo recogimiento por el Día de Todos los Santos, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha aprovechado su tradicional visita institucional al cementerio de El Carmen para rendir homenaje a los fallecidos de la ciudad y expresar las condolencias de la capital ante la tragedia ferroviaria sucedida en la provincia de Toledo.

El regidor vallisoletano comenzó su intervención recordando el grave siniestro que ha conmovido al país: "Nos tenemos que acordar de todas y cada una de las víctimas, así como de sus familias, del accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Vaya desde la ciudad de Valladolid nuestro sentimiento y nuestro pesar".

Asimismo, Carnero puso en valor el legado de los difuntos de la ciudad, subrayando que es un día para "darles las gracias porque aquí estamos gracias a su pulso vital, su trabajo y su compromiso con la sociedad vallisoletana".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero deposita una rosa en la celebración del día de Todos Los Santos en el Cementerio del Carmen. Ayto. Valladolid.

Panteón de Ilustres

Durante la visita, el primer edil detalló las intervenciones ejecutadas por el Ayuntamiento de Valladolid para modernizar y poner en valor el patrimonio del cementerio de El Carmen, en el marco de una inversión global que ronda el millón y medio de euros.

Entre las actuaciones completadas destacan la rehabilitación y limpieza de los tres pórticos principales y de las dependencias administrativas, así como la dignificación del Panteón de Ilustres, que ahora incluye un mosaico con código QR para que los visitantes puedan consultar la biografía de las personalidades allí sepultadas.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y el arzobispo de Valladolid, Luís Argüello en la celebración del día de Todos Los Santos en Valladolid. Rubén Cacho. ICAL.

Además, el Consistorio ha iniciado una prueba piloto en la zona histórica del camposanto para sustituir los antiguos caminos de tierra por pavimento de adoquín.

Carnero remarcó que estos trabajos se suman a los ya ejecutados en el cementerio de Las Contiendas —donde se ha abordado la ampliación del recinto y la renovación de su tanatorio—, reafirmando el "compromiso total y absoluto" del equipo de gobierno con el mantenimiento digno de los espacios de descanso de los seres queridos.