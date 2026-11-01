Argüello tras el duelo del accidente de Urda: "Las lágrimas no van a desaparecer, pero la existencia cambia con la fe"

En un arranque de noviembre marcado por el dolor y el recuerdo a los fallecidos en las solemnidades de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha hecho pública su carta pastoral para la primera quincena del mes.

Bajo el título 'Vida, muerte y vida plena', el prelado ofrece un hondo mensaje de consuelo y reflexión espiritual que cobra una especial significación social y humana tras el reciente y trágico accidente ferroviario que ha conmovido a la Comunidad, así como ante otras desgarradoras pérdidas colectivas.

Argüello aborda sin ambages el impacto de la muerte cuando esta irrumpe sin aviso o en forma de gran catástrofe: "A veces, la muerte llega de manera inesperada o en forma de gran tragedia colectiva: por las guerras, por acontecimientos naturales, por desgracias sin límite".

Ante el desasosiego e incertidumbre que provocan este tipo de sucesos, el arzobispo reconoce que "el dolor es inmenso ante la pérdida de los seres queridos" y que las lágrimas son una respuesta inevitable y profundamente humana que no desaparece de la noche a la mañana.

"Transformar la mirada"

Sin embargo, frente a la desesperación que pueda generar la caducidad de la vida o la brusquedad de los accidentes, Monseñor Argüello propone una lectura cimentada en la fe y en la esperanza cristiana.

El prelado invita a concebir el trance de la muerte no como un final definitivo o un abismo sin salida, sino como un tránsito:

"Si de verdad caemos en la cuenta de que atravesamos una puerta, de que recorremos un túnel que no es una cueva cerrada, sino que nos transporta a otra orilla de plenitud, también nuestra existencia cambiará".

El arzobispo vallisoletano concluye su escrito exhortando a la diócesis a ser un testimonio vivo de empatía, caridad y apoyo mutuo frente a la fragilidad humana y el sufrimiento de quienes han perdido bruscamente a sus allegados.

En sus palabras, la contemplación de esta dimensión trascendente debe servir para renovar la forma de relacionarnos, aliviar los conflictos cotidianos y volcarse con quienes hoy atraviesan el duro proceso del duelo.