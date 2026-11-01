Kichi a la izquierda y Miguel Ángel a la derecha, con un cochinillo, en el Tres a la Mesa. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Abre un nuevo asador de cochinillo con dos plantas y capacidad para unas 100 personas: “La ración vale 29 €”

“Nuestra especialidad es el cochinillo asado. La ración vale 29 euros. Está terriblemente bueno. De hecho, ya nos están reservando para Navidad”, asegura Miguel Ángel Álvarez Soria en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Kichi Cadenas y Miguel Ángel Álvarez se han lanzado a una nueva aventura. Todo para abrir el Tres a la Mesa en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda. Comenzó a funcionar el pasado 21 de octubre.

“Nuestro asador de cochinillo tiene dos plantas y cuenta con una capacidad para unas 100 personas”, añade nuestro entrevistado.

Conocemos todos los secretos de este nuevo establecimiento hostelero en la provincia de Valladolid.

La hostelería

“Me defino como una persona que es amigo de sus amigos, cercano y sonriente. Muy sincero y al que le gusta pasar buenos momentos porque la vida son dos días”, asegura Miguel Ángel Álvarez Soria.

Nuestro entrevistado nació en Valladolid y tiene 36 años. Estudió Primaria y la ESO en La Salle y después trabajó en Renault durante nueve años. Sin embargo, desde el año 2008, ha trabajado en el mundo de la hostelería, como camarero. Desde 2017 como propietario. Y desde 2019 se dedica única, y exclusivamente, a este mundo.

“Siempre me ha llamado la hostelería porque mis padres estaban al frente de negocios cárnicos. Íbamos a entregar el género a diferentes restaurantes y ahí me empezó a picar el gusanillo”, explica.

El amante del balonmano se lanza, con su inseparable socio, Kichi Cadenas, a una nueva aventura.

La idea y la apertura

“Soy el dueño único de dos restaurantes en Valladolid como La Tasca Castellana y El Escudo. Junto a Kichi Cadenas estoy al frente del Restaurante Don Bacalao, de la Cervecería El Faro, del Guantánamo y, ahora, del Tres a la Mesa, que es nuestro nuevo local”, afirma el profesional de la hostelería.

La idea de abrir el Tres a la Mesa nace “de un amigo que decía que para comer cochinillo nos teníamos que ir a Segovia porque en Valladolid no hay”, afirma. Después, surgió la oportunidad del local y todo vino rodado.

“El 21 de octubre de 2026 abrimos las puertas del Tres a la Mesa. Kichi y yo somos los dueños del lugar. Se trata de un asador de cochinillo, que es nuestra especialidad. También ofrecemos otras elaboraciones castellanas”, señala nuestro entrevistado.

Miguel Ángel a la izquierda y Kichi a la derecha en el Tres a la Mesa. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El nuevo establecimiento hostelero se ubica en la Avenida José Luis Lasa de Arroyo de la Encomienda. En la actualidad trabajan un total de nueve personas.

“Nuestro asador de cochinillo tiene dos plantas y cuenta con capacidad para unas 100 personas. La planta de arriba, en principio, es para que el restaurante se llene, pero también la vamos a usar para eventos privados, bautizos y demás”, señala Miguel Ángel.

Un lugar perfecto para disfrutar del cochinillo y de otras elaboraciones que preparan en el lugar.

El cochinillo

“Nuestra especialidad es el cochinillo asado. La ración vale 29 euros. Está terriblemente bueno. También tenemos judiones de La Granja a 14 euros, callos a 18 o jarrete de lechazo a 24 euros. Todo, elaborado por nuestro maestro en cocina y con una amplia variedad de vinos de la Ribera del Duero”, apunta el hostelero.

Uno de los cochinillos en el Tres a la Mesa. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Miguel Ángel no se quiere olvidar, tampoco, de los huevos rotos con cocochas, o de su tiramisú de cafetera que “está para chuparse los dedos”, señala. Para rematar un gran festín gastronómico con un buen postre.

“El arranque ha sido muy bueno. En un principio, solo habíamos abierto una planta y algún día nos ha tocado también abrir la de arriba. De hecho, ya nos están reservando cochinillo asado para la Navidad”, añade.

Buen síntoma.

Inversión y futuro

“La inversión ha sido de más de 200.000 euros. Es una apuesta arriesgada en el momento en el que estamos, pero vamos a luchar para sacarlo adelante. Hay que tener en cuenta que, en gastos al mes, se nos van 25.000 euros entre sueldos, electricidad, gas o impuestos”, afirma Miguel Ángel.

Otro de los problemas que azota a los negocios hosteleros pasa por “encontrar trabajadores cualificados”, como señala el hostelero. Sin embargo, Miguel Ángel nos explica que “ha arrancado con un equipo de diez que es muy profesional”.

“Veo bien el futuro. Tenemos un horario para sacar un buen rendimiento al negocio y facilitar la conciliación familiar. Hemos empezado con llenos y estamos muy contentos”, añade.

Los dos objetivos, ambiciosos, que se marca pasan por “llegar a los 15 trabajadores y hacer el completo todos los días”, finaliza.