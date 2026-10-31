Santiago Auserón en un concierto. . Fotografía de Chusmi10 cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Santiago Auserón, de Radio Futura a adentrarse en la música griega: “Pucela es siempre generosa conmigo”

Santiago Auserón (Zaragoza, 1954) es uno de los referentes fundamentales de la música popular española.

Es el fundador de la mítica banda Radio Futura y ha desarrollado una brillante carrera en solitario como Juan Perro, combinando la exploración sonora con la filosofía y la literatura a lo largo de más de cuatro décadas.

Ahora, nuestro entrevistado, inicia una nueva aventura artística que cruza fronteras y sonoridades. Tras décadas explorando el rock, el son cubano, el R&B y las cercanías del jazz, el artista zaragozano se adentra en la música griega con Nerantzi.

Un proyecto que es fruto de una colaboración con dos destacados músicos helenos como Vaggelis Tzeretas y el cantante y guitarrista Theodoros Karellas. Anni B Sweet colabora en un tema especial del repertorio que lleva el nombre de ‘Alborada en tono menor’.

Grabado en los 133 Studios de Atenas, Nerantzi ofrece una cuidada selección de temas de composición propia y de clásicos del siglo XX, joyas del rebétiko popular y la balada mediterránea adaptadas al castellano por el propio Auserón.

Nerantzi no solo es un disco, sino un puente cultural. Un diálogo entre lenguas mediterráneas que confirma la vocación transfronteriza de Auserón y su búsqueda constante de nuevas esencias musicales. El álbum, publicado en formato cd-libro y vinilo, en octubre de 2025.

El proyecto llega a Valladolid este miércoles, 4 de noviembre, desde las 20:30 y en el Teatro Cervantes, dentro de esa gira de presentación de Nerantzi por España.

EL ESPAÑOL DE Castilla y León charla con Santiago Auserón antes de este concierto.

P.- ¿Cómo está Santiago Auserón en la actualidad? ¿Cómo se siente?

R.- Estoy recobrando energía poco a poco, tras una fase de agotamiento. Tratando de ordenar prioridades.

P.- ¿Qué queda del compositor y vocalista de Radio Futura entre 1979 y 1992?

R.- La inquietud por la búsqueda de sonoridades nuevas, en el terreno de la palabra y en el de la música.

P.- ¿Y de Juan Perro y esa carrera musical que emprendió en solitario posteriormente?

R.- Queda el deseo de mantener la búsqueda en el límite de la tradición popular, llevándola hasta las fronteras de nuestra lengua.

P.- Creó un estilo que fundía la música africana, el jazz o el blues, entre otras cosas…

R.- Sí, a base de fundir estilos, o más bien de encontrar sus conexiones naturales, hemos ido creando un estilo propio.

P.- ¿Con cuántos discos cuenta a lo largo de toda su trayectoria?

R.- Me parece que son una veintena a los que hay que sumarle un gran número de colaboraciones con otros artistas.

P.- Además, es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Le ayuda la filosofía en el día a día?

R.- Sí, me ayuda a poner la cabeza en un espacio libre de preocupaciones.

P.- ¿Se toma las cosas con filosofía, como diría aquel?

R.- En realidad no mucho. Más bien, me tomo la filosofía como y cuando puedo.

P.- Suma galardones como el que recibió en 2011, ese Premio Nacional de las Músicas Actuales, concedido por el Ministerio de Cultura de España. ¿Qué sintió cuando lo recibió?

R.- Los galardones no me quitan el sueño, los agradezco con humildad. Rechazarlos sería un gesto arrogante.

P.- En 2022 fue galardonado también con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura de España. Casi nada.

R.- Es un premio importante, sí.

P.- ¿Le han cambiado los premios o sigue siendo el mismo?

R.- Sigo siendo el mismo, pero no sé quién es exactamente.

P.- ¿Qué es, para usted, la música?

R.- Es un reto de aprendizaje. En las terrazas con hilo musical, una prueba para los nervios. Al final del día, un alivio, cuando escucho lo que me gusta.

P.- Con 72 años se ha embarcado en un nuevo proyecto en el que Grecia es protagonista y bajo el título de Nerantzi. ¿Cómo lo definiría?

R.- Es un intento por comprender la música popular griega y sus leyendas del siglo XX. De trasladarlo al español para compartirlo con la gente.

P.- ¿Cuándo surge la idea?

R.- En un viaje de placer, hace tres años, me encontré con mis compañeros tocando en un restaurante frente al ágora de Atenas. Sonaban muy bien, hablamos y quedamos en probar a traducir al español algunos temas.

P.- Lo ha grabado en Atenas junto a los músicos griegos Vaggelis Tzeretas y Theodoros Karellas, con una colaboración especial de Anni B Sweet.

R.- Exacto. La colaboración con Ana se me ocurrió porque ella, además de rockera neopsicodélica, es una excelente cantora andalusí.

Vaggelis Tzeretas, Santiago Auserón y Theodoros Karellas, de izquierda a derecha. Fotografía cedida por La Huella Sonora a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Cómo es, tras décadas explorando el son cubano, el R&B y las cercanías del jazz, adentrarse en la música griega?

R.- Es encontrar el ala este de nuestras tradiciones, la frontera del Mediterráneo oriental.

P.- Son temas de composición propia y de clásicos del siglo XX, joyas del rebétiko popular y la balada mediterránea, adaptadas al castellano por usted mismo.

R.- Eso es, pero solo hay dos temas míos en el repertorio que llevan el nombre de ‘Naranjo amargo’ y ‘Marilia’ que están compuestos para la ocasión.

P.- En este proyecto adapta canciones del legado musical heleno al castellano, conectando de forma directa con su tesis doctoral de 2015 sobre la música en la Grecia antigua. ¿No?

R.- Sí, primero me pasé 20 años estudiando el papel de la música en Grecia antigua y, ahora, me interno en la canción griega contemporánea.

P.- ¿Qué ha visto en este tipo de música?

R.- Es música pasional, muy relacionada con la poesía. Mezcla de influjos de Oriente y de Occidente.

P.- ¿Qué tiene de mágica?

R.- Justamente esa fusión de culturas y ese sentimiento poético profundo.

P.- ¿Qué va a poder escuchar el público vallisoletano el próximo 4 de noviembre en el Teatro Cervantes?

R.- Casi dos horas de buenas canciones interpretadas con sentimiento, con un sonido muy puro.

P.- ¿Ha venido muchas veces a Valladolid a tocar?

R.- Muchas, por fortuna. Pucela es siempre generosa conmigo.

P.- ¿Qué es lo que más le gusta de Valladolid?

R.- Es una ciudad pulcra y amable.

P.- ¿Ha probado sus delicias gastronómicas?

R.- Claro, hay para elegir.

P.- ¿Cómo ve el futuro Santiago Auserón?

R.- Incierto, pero interesante.

P.- ¿Y Nerantzi?

R.- Creo que, con esta gira, terminaremos de exponer el proyecto en España. Estamos intentando llevarlo luego a Grecia.

P.- Objetivo y deseo que se marca mirando al futuro.

R.- Mantener el tipo, en lo posible, y seguir investigando.