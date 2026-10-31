Golpe al tráfico de drogas en Las Delicias: cárcel para una mujer, 20.000 euros en mercancía y más de 3.000 en metálico

Fin a una intensa actividad de tráfico de drogas en pleno corazón del barrio de Las Delicias. La Policía Nacional ha desarticulado en Valladolid un concurrido punto de venta de estupefacientes que operaba desde una vivienda familiar, en el marco de la denominada operación 'Smurf'.

El operativo se saldó el pasado 28 de octubre con la detención de tres miembros de una misma familia —una mujer, su pareja y el hijo de ambos— y el posterior envío a prisión de la principal investigada por orden de la autoridad judicial.

Las pesquisas policiales arrancaron el pasado mes de agosto tras recibir diversas informaciones sobre las andanzas de la mujer, que utilizaba su propio domicilio y las inmediaciones de la zona para distribuir las dosis a sus clientes.

Los agentes del grupo de investigación tuvieron que sortear importantes medidas de seguridad puestas en marcha por los sospechosos, dos de los cuales —la mujer y su pareja— ya contaban con antecedentes por delitos similares.

Botín de más de 20.000 euros

Tras semanas de vigilancia discreta que confirmaron la participación activa de los tres investigados en la distribución al menudeo, la Policía culminó la operación con la entrada y registro del inmueble.

En el interior de la vivienda, los agentes se incautaron de 145 gramos de cocaína, 500 gramos de marihuana y 150 gramos de hachís, una remesa con la que se habrían puesto en circulación unas 690 dosis alcanzando un valor en el mercado ilícito superior a los 20.150 euros.

Durante la inspección también se intervinieron 3.115 euros en efectivo, dos armas blancas y numerosa tecnología y útiles destinados a la preparación, pesaje y venta del material estupefaciente.

Tras prestar declaración en dependencias policiales, el padre y el hijo quedaron en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean requeridos, mientras que la mujer fue enviada directamente a la cárcel tras ser puesta a disposición judicial.