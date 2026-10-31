Charo posa junto a las furgonetas de reparto en la puerta de la panadería. Cedida

Charo (58), dueña de una panadería: “Repartimos barras a 28 pueblos y algunos vecinos solo salen de casa para esto”

Se convierte en el momento más esperado del día, incluso de la semana. Suena la bocina de una furgoneta blanca, más o menos todos tienen ya cogida la hora. Llega el panadero.

Es la furgoneta de la Panadería Nuestra Señora del Rosario de La Unión de Campos. Al frente está Charo González Rubio, de 58 años, depositaria de un legado familiar que se remonta casi un siglo.

“Hace cerca de 80 años que tenemos la panadería: desde mi abuela, luego fue de mi tía, de mis tíos y luego me he quedado yo. Yo llevo ya en el negocio más de 25 años”, relata la panadera con orgullo a EL ESPAÑOL Castilla y León.

Para ella quedarse en este pequeño pueblo de apenas 200 habitantes no significó estancarse. A lo largo de este cuarto de siglo, Charo ha transformado una pequeña panadería local de horno de leña en una moderna red de distribución que alcanza a más 28 municipios entre las provincias de Valladolid y Palencia.

Con el apoyo de los programas de desarrollo rural del grupo ADRI, realizó dos importantes inversiones modernizadoras.

Charo instaló maquinaria, incorporó fermentadoras controladas e introdujo la elaboración de barras de pan, integrando además la repostería artesanal en su catálogo.

“Empezamos poco a poco ampliando. Llevamos a los supermercados, a residencias, a gasolineras. Y además como somos menos panaderos, la gente te llama. Ahora somos siete trabajadores en la panadería”, explica Charo.

Hoy el obrador combina el respeto a la tradición, como su pan candeal del día y la cocción artesanal, con la logística moderna necesaria para sacar entre 800 y 1.000 barras diarias.

El día a día

El trabajo diario arranca de madrugada. A las tres de la mañana, mientras el resto de la comarca duerme, las fermentadoras controladas preparan la masa elaborada el día anterior.

A las nueve, tras cocer los distintos tipos de pan, las furgonetas salen a la carretera.

Los que permanecen en el obrador se dedican a la repostería artesanal (magdalenas y pastas hechas a mano) y a la preparación de la jornada posterior.

Para muchos habitantes de la zona, el pitido de la furgoneta repartidora es la única referencia temporal y social del día.

Algunos de los trabajadores de la panadería. Cedida

En núcleos azotados por el despoblamiento, donde ya no quedan bares ni comercios, el panadero representa la única cara humana que verán en 24 horas.

González recuerda con viveza cómo durante los meses más duros del confinamiento por la pandemia su trabajo no se detuvo.

“Nosotros en la pandemia estuvimos trabajando. A veces me daba una pena ir por la carretera y solo ver a los pájaros y a nosotros. Vamos a pueblos donde la gente solo habla con nosotros; personas mayores que, si no nos ven, no hablan con nadie”.

Pero este trabajo va mucho más allá de hacer una barra, llegar y cobrar.

Hay pueblos reducidos a una sola familia o a un puñado de casas a los que siguen acudiendo a pesar del desgaste de combustible o la falta de rentabilidad directa.

En días lluviosos o de intenso frío, los repartidores se bajan del vehículo para dejar las barras directamente en la puerta de las casas y evitar que los ancianos se expongan a las inclemencias del tiempo.

“Hacemos el servicio de todo para que la gente, por lo menos, pueda conservar lo que hay en el medio rural donde vivimos”, subraya.

Además es consciente de que se han convertido en una especie de servicio social. “Somos como un control de la gente mayor que tienes. Si un día no sale a por el pan una persona que siempre sale, ya te preocupas. Si hay que llamar a la Guardia Civil o investigar, se llama, porque no es la primera vez que pasa algo”.

La resistencia

Mantener esta red viva en la Castilla profunda no es tarea sencilla. A las dificultades climáticas del invierno se suma la falta de mano de obra dispuesta a asumir los exigentes horarios nocturnos del sector.

“Trabajo tenemos. Yo tengo que decir que 'no' a más pueblos porque no encuentro gente para trabajar en panadería”, lamenta.

Además, critica la falta de respaldo institucional efectivo para sostener estas infraestructuras básicas: “Aquí apenas tenemos subvenciones que nos den de nada. Mucho dicen para Tierra de Campos, pero en consecuencia, nada de nada. Todo tiene que salir de tu trabajo”.

Charo ve el futuro mejor para su empresa que para los diferentes pueblos. “Yo relevo tengo en la empresa, lo que no sé es si habrá gente en los pueblos para ir a vender”, lamenta.