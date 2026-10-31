Un agente de la Policía Nacional. E. E.

Cae en Valladolid una histórica timadora del 'tocomocho' con 54.500 euros estafados y 36 antecedentes penales

Cazada en la propia sede judicial. Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Valladolid a una mujer de 36 antecedentes policiales pertenecientes a un conocido clan familiar itinerante especializado en el célebre timo del 'tocomocho'.

La delincuente, que actuaba como "gancho" para engañar a víctimas de avanzada edad, fue interceptada por efectivos uniformados el pasado 28 de octubre cuando pretendía realizar un trámite administrativo en las dependencias de los Juzgados vallisoletanos.

Sobre la arrestada pesaban varias órdenes de búsqueda policial por tres estafas consecutivas perpetradas entre septiembre y octubre en Ávila, Talavera de la Reina y la propia capital vallisoletana.

En total, la red criminal logró arrebatar a sus víctimas 54.500 euros en efectivo y un lote de joyas de gran valor, aprovechándose de la vulnerabilidad de los damnificados mediante un elaborado engaño con falsos cupones premiados de la ONCE.

Un 'gancho' para convencer

El modus operandi del clan seguía un guion estudiado al milímetro. Uno de los miembros abordaba a la víctima simulando poseer varios décimos agraciados y solicitando ayuda para cobrarlos.

En ese instante entraba en escena la detenida, quien aparentaba ser una desconocida más y exhibía grandes sumas de dinero en efectivo para convencer a la víctima de que el negocio era real y seguro.

Tras ganarse su confianza, exigían una importante "fianza" en metálico o joyas a cambio de entregarles uno de los boletos.

Mediante el empleo de este sistema, el 3 de septiembre se hicieron en Ávila con 10.000 euros y diversas joyas.

El 30 de septiembre dieron el gran golpe en Talavera de la Reina, donde arrebataron 38.500 euros en metálico, mientras que el 14 de octubre lograron hacerse con 6.000 euros en su última incursión en Valladolid.

Tras ser puesta a disposición de la autoridad judicial tras su detención, la mujer ha quedado en libertad con cargos, mientras que la Policía Nacional mantiene abierta la búsqueda para localizar al resto de los integrantes del clan, que continúan huidos.