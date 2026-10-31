Dos apuñalados con arma blanca en Villafrechós: uno herido grave y trasladado en helicóptero al hospital

Susto y tensión a mediodía en la comarca de Tierra de Campos. Una violenta agresión con arma blanca ocurrida este sábado en el municipio vallisoletano de Villafrechós ha dejado a dos personas heridas, una de ellas en estado muy grave, lo que ha obligado a movilizar a toda prisa a un helicóptero de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Saltó la alarma minutos antes de las 13:02 horas, cuando desde Sacyl avisaron al Centro de Emergencias de que enviaban la aeronave médica directamente al centro de salud del pueblo.

Hasta allí habían llegado minutos antes los dos agredidos por sus propios medios, trasladados en un coche particular tras sufrir el ataque.

Evacuado en helicóptero

Uno de los heridos es un hombre de unos 30 años que presenta lesiones graves, por lo que los sanitarios no lo dudaron y prepararon su evacuación inmediata en helicóptero a un hospital de referencia.

Mientras tanto, el equipo médico se encargó de atender y estabilizar a la segunda persona afectada en el propio punto asistencial.

El 1-12 dio aviso de inmediato a la Guardia Civil de Valladolid, que desplazó varias patrullas hasta Villafrechós para asegurar la zona, tomar los primeros testimonios y poner en marcha la investigación que permita aclarar qué ha pasado y dar con el autor o autores de la agresión.