Alerta por contaminación en la calidad del aire de Valladolid: la subida de partículas PM10 activa el nivel 2 de aviso

Calidad del aire en alerta en la capital vallisoletana. El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha comunicado la activación de la 'Situación 2, Aviso' tras registrarse un incremento notable en las concentraciones de material particulado en suspensión (PM10).

El repunte afectó a la práctica totalidad de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica, superando el umbral diario de 50 microgramos por metro cúbico fijado en el Plan de Acción Municipal.

El episodio ya obligó a activar preventivamente la Situación 1 la jornada del 28 de octubre. Sin embargo, las mediciones del viernes 30 de octubre han ratificado un empeoramiento generalizado, registrándose picos en Vega Sicilia, en Arco de Ladrillo y en La Rubia, e índices elevados en el resto de los medidores de la red.

Sin restricciones al tráfico

Los analistas municipales destacan un comportamiento peculiar en este episodio: los niveles máximos de partículas se están concentrando durante el horario nocturno —momento en el que el tráfico urbano se reduce al mínimo— y afectan con la misma intensidad tanto al centro de la ciudad como a las estaciones periféricas de Valladolid Sur o La Overuela.

Por estas razones, el Ayuntamiento concluye que no se trata de un problema de emisiones locales, por lo que no se aplicarán restricciones directas al tráfico ni cortes de circulación.

No obstante, desde la Concejalía se insiste en recurrir al transporte público o realizar desplazamientos a pie para evitar sumar emisiones al ambiente.

Recomendaciones

El Ayuntamiento de la capital pucelana aconseja a los grupos de riesgo y personas sensibles —afectados por asma, dolencias cardíacas, ancianos y niños— reducir la actividad física en el exterior, posponer entrenamientos al aire libre, seguir el tratamiento médico habitual y valorar el uso de mascarilla en la calle.

Para la población en general, se recomienda moderar los esfuerzos prolongados al aire libre si se percibe irritación de garganta, fatiga o tos.

Los ciudadanos pueden seguir en tiempo real la evolución de la calidad del aire a través del portal web municipal y la aplicación móvil oficial 'Vallaire'.