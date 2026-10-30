La sabrosa aventura ideal para disfrutar en Vallsur el 13 y 14 de noviembre: el Chef Bosquet dirige un gran concurso

Los próximos 13 y 14 de noviembre, el Centro Comercial Vallsur acoge ‘Una Aventura con Sabrosura’, una experiencia única donde la diversión, la cocina saludable y los buenos hábitos se unen a través de talleres, retos y actividades para todas las edades.

Este año, el centro comercial vallisoletano va a contar con un invitado de excepción como es Chef Bosquet, uno de los divulgadores de alimentación saludable más reconocidos por España, que visitará Vallsur el próximo sábado, 14 de noviembre, para participar en la gran actividad estrella del evento.

Talleres Pequeños Foodies

Los pequeños de la casa podrán ponerse el delantal y convertirse en auténticos chefs elaborando recetas saludables de forma divertida y educativa. Será el viernes, 13 de noviembre, de 18 a 20 horas y el sábado, 14 de noviembre, de 11 a 13. Cada turno va a contar con 30 plazas disponibles.

El concurso con Chef Bosquet

El sábado, 14 de noviembre, de 19:00 a 21:00 horas, tendrá lugar el gran show concurso de ‘Una aventura con sabrosura’.

Diez familias seleccionadas recibirán una cesta sorpresa de ingredientes y dispondrán de 45 minutos para elaborar un plato saludable, creativo y bien presentado.

No habrá recetas predefinidas. Cada equipo tendrá que organizarse, interpretar los ingredientes y sorprender al jurado con una propuesta original.

Chef Bosquet será el encargado de presentar el reto, acompañar a los participantes y compartir consejos para demostrar que comer saludable también puede ser divertido y delicioso.

Premios

La familia ganadora recibirá una Cesta de productos Olibher valorada en 120 € y una Tarjeta Regalo Carrefour de 100 €. Además, todas las familias participantes se llevarán un regalo muy especial por formar parte de esta gran aventura.

Un jurado de excepción

Las elaboraciones serán valoradas por un jurado formado por destacados profesionales del ámbito gastronómico, institucional y empresarial, que reconocerán las propuestas más creativas, saludables y sorprendentes de la jornada.

Entre sus integrantes estará Chef Bosquet, referente nacional en alimentación saludable, junto a otras personalidades invitadas vinculadas al mundo de la gastronomía y el emprendimiento.

Reto interactivo

Además, del 13 al 20 de noviembre, todos los visitantes podrán participar en el divertido reto interactivo ‘¿Y tú qué comes?’

Una actividad para descubrir cuánto sabes sobre alimentación saludable, comparar hábitos cotidianos y aprender de una forma entretenida.

Información del evento

Centro Comercial Vallsur (Valladolid)

13 y 14 de noviembre

Invitado especial: Chef Bosquet (sábado 14)

Talleres Pequeños Foodies

Concurso familiar en directo: sábado 14, de 19:00 a 21:00 h

Premio ganador: Cesta Olibher (120 €) + Tarjeta Regalo Carrefour (100 €)

Regalo especial para todas las familias participantes

Reto ‘¿Y tú qué comes?’: del 13 al 20 de noviembre