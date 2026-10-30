Roberto Migallón, alcalde de Zaratán: "La salchicha es un símbolo gastronómico que nos representa y hay que ensalzar"

No, no es Frankfurt (Alemania), pero aquí la salchicha es todo un icono local. Zaratán (Valladolid) arranca este viernes 30 de octubre y extenderá hasta el próximo martes 3 de noviembre los festejos oficiales en homenaje a este producto tradicional que desde hace décadas es "un símbolo gastronómico que nos representa".

Así lo traslada el alcalde de la localidad, Roberto Migallón, en los días previos al inicio de las actividades. "Hay que ensalzar este producto. Desde hace más de 100 años siempre ha sido festividad local el 2 de noviembre y es una tradición para nosotros", apunta en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La Fiesta de la Salchicha 2026 promete una "programación ambiciosa" en la que se "ha mejorado la parte musical", especialmente por el estreno de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, un distintivo que otorga la Junta de Castilla y León y que por primera vez etiquetará estos festejos.

La relación de Zaratán con la salchicha se remonta a muchos años atrás. Según explica el primer edil, la historia cuenta que "el día después de todos los santos salían las mujeres y las carnicerías a vender salchichas a las eras".

Desde entonces, el producto ha sido siempre parte de la identidad del municipio. Más ahora que estrenan esa declaración, un hito que, a juicio de Migallón, es "muy importante" y les ha empujado a dar un salto de nivel en algunas de las actividades, especialmente en la parte musical.

"La hemos querido mejorar en cuanto a la calidez musical, con actividades para todas las edades", defiende el regidor. La tradición, la cultura y la gastronomía se darán la mano estos días en Zaratán, con la mirada centrada especialmente en el 2 de noviembre, el día grande de la Fiesta de la Salchicha.

Esta edición mantendrá el calendario que ha venido marcando esta festividad en años predecesores. Los principales cambios se han centrado, según insiste el primer edil, en mejorar la calidad. No solo en el apartado musical, sino que también en el taurino.

"Por supuesto también mantenemos las tradiciones litúrgicas del día de Todos los Santos", precisa. Tanto los más pequeños como los más mayores, además de todos los colectivos, tendrán opciones para disfrutar de la salchicha y de todas las actividades que la rodean, según promete el regidor.

Unas actividades en las que también se vuelcan los hosteleros, a quienes Migallón agradece su esfuerzo por "poner en valor" un producto tan simbólico para Zaratán.

"Desde el jueves hasta el martes realizan una tapa en torno a la salchicha, cada uno lo hace de una manera diferente, para demostrar que hay distintas formas de cocinarlas", explica.

V Feria Gastronómica

Gran parte de la atención de estos días está puesta en el lunes 2 de noviembre. El Polideportivo Infanta Juana acogerá la celebración de la V Feria Gastronómica de la Salchicha, una iniciativa por la que apostaron hace cinco años y que ya se ha consolidado dentro de la programación.

"Habrá puestos, en torno a 20, de todo tipo, con quesos, miel o vino. Queremos dar cobertura a otros alimentos de nuestra provincia y juntarlo todo con eventos tradicionales como las danzas castellanas o el flamenco", relata el alcalde.

Por supuesto, no faltará la tradicional degustación popular, en la que se repartirán 250 kilogramos de salchichas de forma gratuita hasta agotar existencias.

"Para nosotros es lo más importante porque es justo el día de la fiesta y es algo por lo que apostamos en 2021", subraya Migallón.

En este contexto, el alcalde invita a sus vecinos a disfrutar de estos días "con responsabilidad y comprensión", aprovechando a su vez para hacer un llamamiento a "acoger a todos los que nos quieran visitar y conocer una de las tradiciones más importantes para los zarataneros".

"Yo creo que están convencidos (los visitantes), pero si acaso hay alguna duda, que vengan, que lo conozcan un día y estoy seguro de que no se van a arrepentir", concluye Roberto Migallón, quien se compromete también a "seguir mejorando la programación y dando protagonismo a nuestro producto como es la salchicha" en futuras ediciones.