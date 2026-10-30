Pablo Ferreras Souto, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Pablo Ferreras, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana: “El depósito de fianzas de alquiler ha bajado un 20%"

La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid y Provincia se constituye como una Asociación de Interés Social, heredera de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, con la experiencia de un siglo en la defensa de los propietarios.

“La de Valladolid se creó en 1927. Sumamos, prácticamente, un siglo de historia y en la actualidad, representamos a un total de 5.000 socios en Valladolid y provincia. En Castilla y León hay 15.000 asociados sumando los de todas las cámaras”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Pablo Ferreras Souto.

Nuestro entrevistado tiene 47 años, es vallisoletano, y suma dos como presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid. Con él hablamos sobre la situación que se vive en la actualidad con la vivienda en el centro de todo.

“Ha desaparecido gran parte de la oferta de alquiler de vivienda en el mercado el último mes en España, debido a la incertidumbre. Este Real Decreto no es bueno para el propietario y mucho menos para el inquilino. El depósito de fianzas de alquiler ha bajado un 20% este mes en Valladolid”, añade nuestro entrevistado.

La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid apuesta por “un pacto de Estado contando con el resto de administraciones implicadas en la vivienda” con el fin de “establecer un marco regulatorio que dé facilidades a propietarios e inquilinos”.

Su labor

“En la actualidad gestionamos patrimonio. También nos encargamos de la administración de comunidades. Llevamos a cabo un asesoramiento fiscal, realizamos consultorías técnicas, mediación, y servicios inmobiliarios. Sobre todo, defendemos los intereses del propietario, ya sea dentro de una vivienda, como persona física o jurídica”, nos explica Pablo Ferreras Souto.

Los principales objetivos que comparten las Cámaras de la Propiedad Urbana, que se ubican a lo largo y ancho de la geografía española, son la colaboración con la administración en las políticas de vivienda.

También, la promoción de la resolución arbitral de los problemas que surjan en el ámbito de la propiedad urbana. Además, fomentan el alquiler como alternativa a la compra. La promoción, conservación, estudio y difusión de la propiedad urbana y la mejora de los recursos de interés inmobiliario en la provincia de Valladolid, donde cuentan con dos oficinas, una en la capital y otra en Medina del Campo.

“También llevamos el depósito de fianzas arrendaticias, que es obligatorio desde el año 1994 por la Ley de Arrendamientos Urbanos”, nos cuenta nuestro entrevistado.

Pablo Ferreras, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El problema

Para Pablo Ferreras Souto, la vivienda es un “problema importante” en el que “deberían estar haciéndose bastante más cosas de las que se están llevando a cabo”.

“La escasez de vivienda es el principal problema en España, pero en las zonas en las que hay demanda. En un pueblo de la España vaciada en Castilla y León, en Valladolid o Zamora por poner un ejemplo, de 100 habitantes, no hay problema de escasez”, apunta el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid.

Nuestro protagonista señala que “en las capitales y en el alfoz, sí que hay escasez” y que “se demanda vivienda donde hay oportunidades, negocios, servicios, sanidad o comunicaciones, con buen transporte”.

Un millón

Pablo Ferreras asegura que “según el Banco de España, harían falta un millón de viviendas en España” y que, en la actualidad, “se están construyendo unas 100.000 al año”.

“El problema de la vivienda en España es importante. Hay mucho que hacer. Hay una limitación productiva en la construcción de vivienda. No estamos capacitados para construir muchas más. Deberíamos mejorar en vivienda modular, pero para ello se necesita mucha inversión”, apunta.

También apuesta por “mejorar en los planes urbanísticos” para “contar con mejores infraestructuras, más suelo para construir” y “con un marco regulatorio que genere tranquilidad y estabilidad al mercado inmobiliario para no desincentivar dicha inversión”.

“Otro aspecto clave es que necesitamos mano de obra cualificada para hacer todo esto y no hay. Tras la crisis del 2008, en la construcción, no se ha ido reponiendo personal cualificado y tenemos un problema desde hace 18 años”, confiesa.

Otro de los problemas, según el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, es que “todo el mundo promete vivienda como si se fueran a hacer de forma inmediata” cuando el “plazo de ejecución de una ronda los dos años”.

“Todas las promesas que se están haciendo hoy no se pueden acometer de forma inmediata. Se podrá hacer si se invierte en esa vivienda modular-industrial que requiere una gran inversión y que debe analizarse para que el precio resulte atractivo para el cliente final”, apunta.

Nuestro entrevistado insiste en que “estamos construyendo 100.000 viviendas al año en España cuando deberíamos llegar al millón en las zonas en las que hay demanda. Se dice que hay vivienda vacía, es cierto, pero no es demandada”.

Para nuestro entrevistado, la vivienda de Protección Oficial “es una buena solución a largo plazo” pero hay que “construirla, preparar la urbanización y los suministros y todo lo necesario para poder residir”.

“Es algo en lo que se debería de insistir, desde cualquiera de los partidos políticos actuales. La vivienda de Protección Oficial consideramos que es necesaria para dar servicio habitacional, evitando dar traslado de dicho servicio al propietario”, añade.

Las elecciones y la vivienda

La vivienda es la principal preocupación de la sociedad, a día de hoy. Por ello, la campaña electoral se “ve afectada por la misma” y afirma que “los principales partidos inciden en ello, pero con soluciones muy diferentes”.

“Intervenir en el mercado no suele dar buenos resultados. Hay que apostar por políticas de refuerzo, mejorar la implicación de las administraciones y la inversión. Echamos de menos políticas a largo plazo que ayuden a agilizar la tramitación de expedientes o licencias, para la reducción en el plazo de ejecución de estas viviendas”, señala.

Cuando le preguntamos por cómo ha vivido el caso de Maricarmen no duda en afirmar que “con sorpresa” ya que es “un problema que debería de haberse resuelto, como otros muchos casos conocidos por la administración, sin derivar la responsabilidad habitacional a la propiedad privada”.

“Es una situación en la que los políticos tenían que haber puesto los medios necesarios, para que no se produjeran estas situaciones. Mejorando con ello la seguridad jurídica a la propiedad”, apunta nuestro entrevistado.

Otra imagen de Pablo Ferreras, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Inquilinos y propietarios

“El propietario y el inquilino tenían dos roles perfectamente definidos. Había un respeto entre uno y otro y, ahora, no hay unas reglas del juego que estén definidas y sean claras”, nos indica Pablo Ferreras Souto.

El presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid añade que “estamos de acuerdo en que hay gente vulnerable a la que habría que facilitar el acceso a la vivienda” pero matiza que “no creemos que deba ser una labor impuesta desde el Gobierno a los propietarios de las viviendas”.

“Por ello estamos de acuerdo en ejecutar viviendas de Protección Oficial. También en conseguir que los propietarios tengan una defensa jurídica que, actualmente genera muchas dudas. Por esto, los realmente perjudicados son los inquilinos”.

Sobre el nuevo Real Decreto, nuestro protagonista añade que “le afecta de igual medida tanto los propietarios como a los fondos buitre”.

“En realidad, el 92% de la propiedad de la vivienda está en manos de propietarios que no son fondos buitre”, añade. Y apunta que con este Real Decreto “el nuevo inquilino queda en una posición desfavorable”.

“El inquilino que lleva años está protegido y blindado, pero el nuevo se va a encontrar con que la oferta de la vivienda ha bajado o se ha encarecido”, añade.

Con respecto al propietario y siguiendo con este nuevo Real Decreto, Pablo Ferreras Souto apunta que “el que ya tiene inquilino está atado a él, obligado a mantener el contrato” y el que, “todavía no cuenta con inquilinos tiene más dudas que otra cosa”.

“Hemos sido muy críticos con este Real Decreto porque creemos que cualquier cosa que se haga debería de ser equitativo entre propietarios e inquilinos. No se tiene que promulgar una desigualdad entre el inquilino y el arrendador”, señala.

Añade que “este último Real Decreto, a pesar de que no está en vigor, dado que tiene que aprobarse a través de la Diputación Permanente está dejando efectos claros porque, actualmente, existe una reducción significativa de vivienda en oferta” algo que es “contrario a lo que se persigue”.

Fianzas de alquiler

“Para solucionar todo esto hay que tener las reglas del juego claramente definidas. Que el propietario tenga una seguridad jurídica y que el inquilino cuente con una vivienda en estado digno. También con mayor oferta en el mercado”, añade nuestro entrevistado.

En definitiva, como señala Pablo Ferreras, un “marco regulatorio estable con respecto a la propiedad” dado que “si hay una situación de seguridad, habrá una mayor oferta en el mercado inmobiliario”.

“Ha desaparecido gran parte de la oferta de alquiler de vivienda en el mercado el último mes en España, debido a la incertidumbre. Este Real Decreto no es bueno para el propietario y mucho menos para el inquilino. El depósito de fianzas de alquiler ha bajado un 20% este mes en Valladolid”, añade nuestro entrevistado.

El futuro

“No entendemos, desde la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, como las políticas que no han favorecido a la mejora de acceso a la vivienda, se siguen repitiendo. Protegiendo al inquilino de hoy y no al de mañana. Tampoco se protege a la propiedad”, afirma Pablo Ferreras.

Sobre el futuro, nuestro entrevistado añade que “el problema está en que en un mes y medio tenemos elecciones” y “las políticas anunciadas por los dos bloques políticos son totalmente antagónicas”.

“El problema está en que no encuentren puntos en común entre ellos y que afecte a todos los españoles, para poder disponer de un hogar”, explica.

Desde la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid apuestan por “un pacto de Estado contando con el resto de administraciones implicadas en la vivienda” con el fin de “establecer un marco regulatorio que dé facilidades a propietarios e inquilinos”.

“El problema de la vivienda debería de dejar de ser un arma arrojadiza política”, finaliza Pablo Ferreras.