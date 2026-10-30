El exalcalde de Tudela de Duero Óscar Soto, en una imagen de archivo Eduardo Margareto ICAL

Muere Óscar Soto, exalcalde y actual teniente de alcalde de Tudela de Duero, a los 55 años

La localidad vallisoletana de Tudela de Duero se encuentra de luto tras el fallecimiento, en la madrugada de este viernes, del exalcalde Óscar Soto Palencia a los 55 años de edad.

El político, que ejercía en el momento de su muerte como primer teniente de alcalde de la localidad vallisoletana, había sido regidor del municipio durante 16 años, entre 1999 y 2015.

El alcalde actual, el popular Óscar Rodríguez, ha confirmado la noticia y ha trasladado el sentimiento de tristeza de toda la Corporación municipal ante la pérdida de una persona que dedicó buena parte de su vida a la política local y mantuvo un vínculo estrecho con el pueblo durante más de un cuarto de siglo.

Su familia ha recordado a Óscar Soto en un emotivo mensaje. "Después de una larga lucha me ha tocado marcharme antes de tiempo, pero me retiro rodeado de mucha tranquilidad, rodeado del cariño y amor de mi familia y amigos", han apuntado.

"Buscadme en cada recuerdo bonito que vivimos en algún momento porque esto no es un adiós, es un hasta siempre", han añadido.

Cuatro mandatos

Soto Palencia llegó a la Alcaldía de Tudela de Duero en 1999 de la mano del PSOE y la ocupó ininterrumpidamente hasta 2015, completando cuatro mandatos.

Durante aquellos años impulsó diversas infraestructuras que marcaron el desarrollo del municipio: centros educativos, biblioteca municipal, auditorio, pasarelas peatonales y actuaciones de peatonalización y mejora urbana, además de iniciativas de carácter medioambiental orientadas a integrar el río Duero en la vida cotidiana del pueblo.

Su última etapa como regidor socialista resultó más compleja. Gobernó en minoría en parte de la legislatura 2011-2015, con dificultades para aprobar presupuestos y con tensiones internas en su propio grupo

En 2015, el partido decidió no contar con él como cabeza de lista para las elecciones municipales. Soto, que había manifestado su deseo de continuar, se mostró dolido por la decisión y acabó abandonando el PSOE. Posteriormente valoró la posibilidad de presentarse con listas independientes o formaciones sin disciplina de partido.

Un papel decisivo

En las elecciones municipales de 2023 se presentó con la formación Somos Duero y obtuvo un concejal. Ese único escaño resultó determinante: permitió al PP, que empataba a cinco ediles con el PSOE, sumar mayoría junto con Independientes por Herrera de Duero y recuperar la Alcaldía tras 24 años de gobiernos socialistas.

El pacto situó a Óscar Rodríguez como alcalde y a Soto como primer teniente de alcalde, cargo que ocupaba en el momento de su fallecimiento.

El acuerdo generó polémica en su momento, especialmente entre quienes veían en el movimiento un cambio de alianzas después de su larga etapa socialista. Soto defendió la decisión como la opción que consideraba más adecuada tras hablar con las distintas fuerzas.

La noticia del fallecimiento ha sido recibida con pesar en el Ayuntamiento y en la localidad.

Soto Palencia deja una huella de varias décadas de dedicación a la vida municipal de Tudela de Duero, un pueblo de algo menos de 9.000 habitantes en el que su nombre ha estado asociado tanto a la gestión cotidiana como a los grandes acuerdos de la política local.

"Muchos años de entrega"

El Ayuntamiento de Tudela y Herrera de Duero, toda la Corporación y trabajadores municipales han lamentado "profundamente" el fallecimiento de Óscar Soto Palencia en un comunicado.

"Óscar dedicó una parte muy importante de su vida a nuestro pueblo, trabajando por sus vecinos y por el futuro de nuestro municipio. Fueron muchos años de entrega, compromiso y dedicación, dejando una huella imborrable en la historia de nuestra localidad", han señalado.

Y, más allá de los cargos que desempeñó, han querido recordar "a la persona, al compañero y al vecino que formó parte de la vida de nuestro pueblo y de tantas personas que hoy sienten su pérdida".

"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a su familia, amigos y seres queridos, acompañándolos en estos momentos de profundo dolor. Gracias, Óscar, por tantos años dedicados a tu pueblo. Te recordaremos siempre con cariño, respeto y gratitud. Descansa en paz", ha zanjado el Consistorio.