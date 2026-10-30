Cuatro jóvenes heridos en una colisión entre cuatro turismos en la A-62, a la altura de Trigueros del Valle

Cuatro jóvenes, dos mujeres y dos hombres, han resultado heridos este viernes en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-62, a la altura de Trigueros del Valle.

El siniestro se ha producido a las 18.42 horas, en el kilómetro 107 de la vía, en sentido Burgos.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el accidente ha consistido en una colisión por alcance en la que se han visto implicados cuatro turismos.

En un primer momento, se alertó de que entre cuatro y cinco personas habían resultado heridas, todas ellas conscientes, aunque presentaban diversas contusiones y alguna de ellas se encontraba mareada.

Tras recibir el aviso, se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó hasta el lugar los recursos asistenciales necesarios.

Finalmente, los sanitarios atendieron a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, todos ellos de unos 25 años.

Los cuatro fueron evacuados en dos ambulancias de soporte vital básico hasta distintos centros hospitalarios de Valladolid.

En concreto, los dos hombres fueron trasladados al Hospital Universitario Río Hortega, mientras que las dos mujeres ingresaron en el Hospital Clínico Universitario.