Gonzalo del Pozo, superviviente del accidente ferroviario en Toledo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Gonzalo, superviviente del accidente ferroviario en Urda: “He vuelto a nacer a los 30 años. Ahora tengo dos cumpleaños”

Gonzalo del Pozo es un vallisoletano de 30 años que vivió, en primera persona, el accidente ferroviario del pasado miércoles, 28 de octubre. Él, por suerte, puede dar su versión. Es uno de los supervivientes.

El accidente ferroviario de Urda se produjo a las 08:54 horas. Todo tras el choque por alcance de un tren AVE de Renfe contra la parte trasera de un tren de la compañía Iryo. Ambos convoyes cubrían la ruta de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

Se encontraban en el término municipal de Los Yébenes, muy cerca de la localidad de Urda (Toledo). El siniestro ha dejado decenas de muertos, 69 hasta el momento, y otros tantos desaparecidos.

Nuestro entrevistado nació en Valladolid, pero ha vivido en Simancas hasta los 22 años que terminó la universidad y se fue a vivir a Madrid.

“Trabajo en Madrid, en una empresa alemana internacional. El miércoles cogí el tren por cuestiones de trabajo. Tenía un par de reuniones en Sevilla. Yo iba en el AVE, en concreto en el vagón número seis”, afirma nuestro entrevistado.

Sobre cómo vivió el momento del accidente añade que “fue una locura” y “un horror” y añade que “pasó mucho miedo” porque fue “un estruendo enorme, como si hubiera explotado algo” con “mucho polvo y humo”.

“En esas décimas de segundo lo que piensas es en intentar hacerte fuerte. No me he roto nada. Tengo un dolor muy fuerte en la espalda. Me he hecho varias pruebas. Salí volando por el pasillo cinco asientos, desde la fila cinco al final del vagón”, apunta el vallisoletano. Por suerte, nuestro entrevistado no sufre ninguna lesión de gravedad.

“He vuelto a nacer con 30 años. Tengo dos cumpleaños ya”, añade, para asegurar que “fue al hospital por su cuenta en Madrid” con el fin de “no colapsar los hospitales de la zona”.

Sobre la situación ferroviaria, Gonzalo asegura que “es un desastre”. “La sensación que teníamos todos era como que te habían soltado en una película de Adamuz”, afirma el vallisoletano.

Añade que “no se creían que se pudieran haber chocado con un tren”, meses después al siniestro en Adamuz en el que fallecieron más de 40 personas.

“Me llamó la atención la solidaridad de la gente en ese momento. Todo el mundo iba a trabajar, con traje, ordenadores y demás. Había una gran serenidad y eso me llamó mucho la atención”, apunta nuestro entrevistado.

Gonzalo es un superviviente de una tragedia que ha vuelto a marcar la historia de España.