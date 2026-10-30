El alumnado de cocina de Grupo Aspasia lleva su talento a la televisión autonómica de Canarias Cedida

Los alumnos de cocina de Grupo Aspasia muestran su talento en Televisión Canaria

El alumnado de cocina de Grupo Aspasia en Canarias ha tenido la oportunidad de mostrar sus habilidades culinarias en Televisión Canaria.

Los estudiantes participaron en directo en el programa ‘Una hora menos’, un espacio de entretenimiento y divulgación de la cadena autonómica, durante su emisión del pasado 29 de octubre.

Durante su intervención, los alumnos presentaron una tapa elaborada como parte de su formación y compartieron con los espectadores algunos de los conocimientos y técnicas que han adquirido en el aula.

La experiencia permitió a los participantes salir del entorno habitual de aprendizaje y enfrentarse a una situación real, en la que tuvieron que preparar y presentar sus elaboraciones ante las cámaras.

El plató se convirtió así en un espacio de aprendizaje diferente, en el que pudieron poner a prueba sus habilidades y ganar confianza.

Desde Grupo Aspasia destacan el valor de este tipo de iniciativas para completar la formación de los estudiantes, ya que les permiten acercarse a situaciones relacionadas con su futuro profesional y desarrollar nuevas competencias.

La participación en el programa también ha servido para dar visibilidad a la actividad formativa que Grupo Aspasia desarrolla en Canarias y mostrar la importancia de la formación como vía para mejorar las oportunidades laborales y facilitar el acceso al mercado de trabajo.