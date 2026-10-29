Diversión con el show monstruoso en Vallsur. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Vallsur lo pasa de miedo en familia, entre monstruos y brujas, para celebrar Halloween: “Son tres días muy especiales”

“Para nosotros, Halloween es una oportunidad maravillosa para que las familias se reúnan, disfruten juntas y creen recuerdos. Al final, eso es lo que más nos gusta en Vallsur. Ver a padres, hijos, abuelos y amigos compartiendo momentos especiales, más allá de las compras. Nos encanta ser ese lugar donde pasan cosas y donde se vive en familia”, asegura María Pilar Criado Llorente.

Ella es la directora de Marketing de Vallsur que, este jueves 29 de octubre, ha comenzado con las actividades especiales programadas para celebrar Halloween, un momento muy especial para el centro comercial con mucha diversión hasta el 31 del mismo mes.

“Hemos preparado tres días muy especiales, llenos de actividades, personajes, música y sorpresas. Queremos que las familias que nos visiten encuentren un plan divertido y gratuito para disfrutar juntos de Halloween”, señala nuestra entrevistada.

Este jueves, las familias han empezado a disfrutar de diferentes actividades como el Puesto de la Bruja y el Meet & Greet Monstruoso, además de, también monstruoso, show, que han hecho las delicias de los asistentes.

Diversión en Vallsur

“Queremos que Vallsur sea uno de esos planes familiares que los niños recuerden con ilusión. Que vengan, se diviertan, pasen tiempo juntos y disfruten de una experiencia diferente”, añade María Pilar Criado Llorente.

Desde Vallsur organizan actividades que están “pensadas para las familias” que tienen una “respuesta fantástica” ya que, las diferentes personas que pasan por el centro comercial “tienen muchas ganas de compartir tiempo de calidad juntos”.

“Nosotros queremos poner el escenario perfecto para que eso ocurra”, añade nuestra entrevistada.

Un ejemplo claro se ha podido vivir en la tarde de este jueves, 29 de octubre.

Monstruos, brujas y mucho más

“De toda la programación me quedaría con el Show Monstruoso porque hace disfrutar a los más pequeños. Lo bonito es que toda la programación está pensada para vivirla en familia, desde el Puesto de la Bruja, hasta los encuentros con personajes o el pintamonstruos”, añade.

Desde las 19:00 horas se ha podido disfrutar de ese Puesto de la Bruja, y también del Meet & Greet Monstruoso.

“El Puesto de la Bruja es uno de los espacios más especiales de Halloween. Los niños conocen a Brujilda de Vallsur y pueden actuar con ella, hacer truco o trato, llevarse dulces y regalos sorpresa que son monstruosamente divertidos”, añade la directora de Marketing de Vallsur.

La bruja de Vallsur. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Una actividad que, como hemos podido comprobar, en la tarde de hoy, es muy participativa y que está pensada para que los pequeños se sientan protagonistas y vivan la magia de Halloween.

“En este Puesto de la Bruja hay mucha magia, sorpresas, decoración temática y mucha diversión. Queremos que, durante unos minutos, los que pasen por aquí se sientan dentro de una auténtica historia de Halloween y que salgan con un recuerdo especial y una sonrisa”, añade María Pilar Criado Llorente.

A eso de las 20:00 horas, las familias han podido disfrutar del Show Monstruoso que “es la gran estrella de la programación” en un “espectáculo muy divertido con música, baile, humor y mucha interacción con el público”.

Un personaje del show monstruoso de Vallsur. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Los diferentes personajes han mostrado su simpatía en un evento pensado para que los niños participen, canten, bailen y se lo pasen en grande, como así ha ocurrido.

“Es uno de esos espectáculos en los que ves disfrutar a los niños desde el primer minuto, pero donde los padres también terminan sonriendo, cantando y pasándolo bien. Una actividad para compartir”, añade nuestra protagonista.

Esta tarde se ha desarrollado el primer pase de un espectáculo que también se va a poder disfrutar el viernes, 30 de octubre, de 20:00 a 20:45 y también el sábado 31, a la misma hora.

Una experiencia completa

“Queremos que quienes vengan a Vallsur disfruten de una experiencia completa. Que puedan participar en las actividades, comer, pasear, hacer sus compras y pasar una tarde diferente en familia. Al final se trata de eso, de compartir momentos”, señala nuestra entrevistada.

El centro comercial vallisoletano ha registrado, en la tarde de este jueves, un gran número de público que ha disfrutado de todo lo programado por Vallsur y aún quedan el viernes 30 y el sábado 31 de octubre. Días en los que, a buen seguro, serán muchas las familias que por allí se pasarán para disfrutar de todo el programa de actividades.

Halloween en Vallsur.jpg Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Esperamos una gran participación porque Halloween es una de las campañas familiares que mejor acogida tiene cada año. Lo importante, para nosotros, no es solo la cifra, sino ver el centro lleno de familias disfrutando y pasándolo bien”, afirma la directora de Marketing de Vallsur.

Días únicos en los que la magia de Halloween lo envuelve todo.

“Un momento muy positivo”

“Vallsur vive un momento muy positivo. Somos el punto de encuentro de muchas familias de Valladolid. Seguimos creciendo para ofrecer, cada vez, más opciones”, señala nuestra entrevistada.

Explica que “en los últimos meses han llegado marcas como Normal o JD Sports” y “próximamente abrirán Fitness Park y Jack & Jones”. Destaca esa “oferta muy completa de moda, deporte, belleza, ocio, restauración y alimentación”, en el lugar.

"Queremos que nuestros visitantes encuentren aquí las mejores marcas, los mejores precios y todo lo que necesitan para su día a día, pero también motivos para disfrutar y volver”, explica María Pilar Criado Llorente.

Desde el centro comercial apuntan que “estamos muy satisfechos” porque “estamos viendo una gran respuesta por parte de nuestros visitantes” y “también la confianza de nuevas marcas” que quieren formar parte de Vallsur”.

“Eso nos confirma que estamos en el buen camino. En cifras, hemos crecido en un 4,65% con respecto al año pasado, que ya fue un buen año”, apunta nuestra entrevistada.

Futuro

Con Halloween haciendo las delicias de todos en Vallsur, desde el centro comercial no paran y ya piensan en una de sus “épocas favoritas” como es la Navidad “un momento especial y de reencuentros”.

“Nos encanta ver cómo amigos y familias quedan en Vallsur por Navidad y pasan tiempo juntos, disfrutan del ambiente navideño y realizan aquí sus compras. Nos gusta sentir que formamos parte de esos momentos tan importantes”, añade.

Todo con una decoración que, como define la directora de Marketing del centro comercial “es siempre espectacular” y que “este año contará con un escenario de cuento” para que “la magia de la Navidad llegue a los más pequeños y los mayores podamos sentirnos un poco más niños”, apunta.

“Queremos seguir siendo lo que llevamos años siendo para muchas personas: un lugar de encuentro. Hemos crecido junto a las familias de Valladolid y nos emociona ver cómo quienes venían de niños ahora vuelven con sus propios hijos”, apunta María Pilar Criado Llorente.

El objetivo del centro comercial pasa por “seguir acompañando a los vallisoletanos en esos momentos importantes” y “ofreciendo las mejores marcas, los mejores precios, nuevos espacios y actividades y experiencias para seguir creando recuerdos juntos”.

“Vallsur lleva años formando parte de la vida de Valladolid. Hemos crecido con las familias, hemos sido testigos de muchos momentos especiales y queremos seguir siéndolo. Más allá de compras, somos un lugar de encuentro y reencuentros, de recuerdos compartidos. Eso es lo que queremos celebrar este Halloween”, finaliza nuestra entrevistada.