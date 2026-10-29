Un tren Ouigo con destino Valladolid queda atrapado en un túnel de Aranjuez por una avería eléctrica

Un convoy de alta velocidad de Ouigo que unía Murcia con Valladolid ha quedado inmovilizado en la mañana de este jueves dentro de un túnel situado a la altura de Aranjuez (Comunidad de Madrid) tras producirse un enganchón en la catenaria.

El incidente, que ha afectado al tren 6775, no ha causado ningún daño personal entre los viajeros.

El servicio había salido de Murcia a las 6:30 horas y, tras pasar por Alicante y Elche, tenía prevista su llegada a Valladolid hacia las 11:40.

La avería se localizó en el tramo entre Valdemoro (Madrid) y Villarrubia de Santiago (Toledo), afectando tanto a la catenaria como al pantógrafo del tren, lo que interrumpió el suministro eléctrico y obligó a detener la circulación en una de las vías.

Desde el primer momento, Ouigo activó un dispositivo de emergencia. La compañía coordinó el envío de otro tren para realizar el transbordo de los pasajeros y permitirles continuar hasta la estación de Madrid-Chamartín.

Aquellos cuyo destino final era Segovia o Valladolid completaron el trayecto en autobús. Además, el servicio de regreso que debía salir de Valladolid hacia Madrid a las 13:00 horas también fue cancelado.

Evacuación de los pasajeros

Para los viajeros afectados por la cancelación del trayecto Madrid-Chamartín–Valladolid, la operadora aplicó su máxima política de compensación: posibilidad de cambio gratuito del billete o devolución íntegra del importe, más una indemnización adicional equivalente al 200% del precio del billete.

Todos los canales de atención al cliente permanecieron abiertos para resolver cualquier consulta.

Poco después del mediodía, Ouigo confirmó que el transbordo se había completado con éxito y que todos los pasajeros continuaban hacia Madrid-Chamartín. La empresa lamentó las molestias ocasionadas y agradeció la paciencia y comprensión de los viajeros afectados.

La incidencia también provocó alteraciones en otros servicios de alta velocidad que conectan Madrid con el Levante, al mantenerse interrumpido el tráfico en el tramo mencionado.

El episodio se produce en un momento de especial sensibilidad en la red ferroviaria española, apenas un día después del grave accidente registrado en Urda (Toledo), aunque ambas situaciones no guardan relación alguna.

Con la catenaria dañada y el tráfico parcialmente afectado, las autoridades ferroviarias trabajan ya en la reparación para restablecer la normalidad en la línea cuanto antes.