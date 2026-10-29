La gala de clausura de la 70 edición de la Seminci, el 1 de noviembre de 2025 en Valladolid

La gala de clausura de la 70 edición de la Seminci, el 1 de noviembre de 2025 en Valladolid Rubén Cacho ICAL

Valladolid

La Seminci suspende su gala de clausura en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente de Toledo

El festival mantiene la programación cinematográfica en las salas de Valladolid y la película que cierra el certamen, 'Hombre al agua'.

Más información: La Seminci proyecta 208 películas con 121 estrenos y distingue a Elvira Mínguez con la Espiga de Honor

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La dirección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha decidido suspender la gala de clausura de la 71 edición del festival y la alfombra, prevista para este sábado, 31 de octubre, en el Teatro Calderón, en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, sus familiares y las personas heridas.

La decisión se adopta en el contexto de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España.

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid.

Seminci dará a conocer el palmarés de esta edición en un acto informativo este sábado por la mañana.

A las 20:00 horas en el Teatro Calderón, la Semana Internacional de Cine de Valladolid pondrá el punto final a su 71 edición con la proyección de 'Hombre al agua', de Gael García Bernal, película de clausura, precedida de un resumen de lo que ha sido el festival y un reconocimiento a los cineastas y las películas premiadas.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

Se anulan también la retransmisión televisiva de la ceremonia en La 2 y RTVE Play y las actividades de Seminci Noche.

La programación cinematográfica prevista en las salas de Valladolid continuará con normalidad, así como las convocatorias gráficas e informativas de Seminci.